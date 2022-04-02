吴尊友：疫情形势仍严峻 要有长期斗争准备

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，尽管国际社会对疫情趋势比较乐观，但中国专家对于疫情形势的估计一直持谨慎态度，认为病毒变异一直在发生，人们对冠病流行规律的认识还非常有限，从发病和死亡两个流行曲线分析过去两年多的起伏变化，疫情防控形势仍然严峻复杂。因此，他提醒大家，要有长期斗争准备。

根据中央纪委国家监委网站今（4月2日）刊登的采访全文，吴尊友说，受全球疫情尤其是周边国家和香港地区疫情影响，中国境外输入疫情明显增加，对外防输入造成巨大压力。这次疫情流行的奥密克戎毒株传播速度快、潜伏期短、隐性感染者或轻症病例比例高，对发现疫情造成困难，增加了防控难度。

此外，一年前所有人对冠病病毒都没有免疫力。现在随着疫苗接种，约90%的人都获得了一定的免疫力。这对每个个体来说是好事，但对于疫情防控来说，为早期发现疫情增加了困难，为疫情防控增加了难度。因此，与过去两年防控工作相比，中国动态清零的难度更大，这就需要发现疫情更早，采取措施更快，各项措施落实更加彻底。

吴尊友说，这次流行的毒株为奥密克戎，其潜伏期短，传染性强，传播速度快；二是绝大多数人经过疫苗接种获得免疫力后，症状轻，发现难；三是周边国家和香港地区等高发疫情，造成中国输入性病例明显增多。另外还与有的地方认为感染奥密克戎变异株症状轻、“流感化”，思想松懈麻痹，各方面准备不足，常态化防控和应急处置放松了要求有关系。

吴尊友强调，尽管国际社会对疫情趋势比较乐观，但中国专家对于疫情形势的估计一直持谨慎态度，认冠病毒变异一直在发生，新的变异毒株可能还会出现；认为人们对冠病流行规律的认识还非常有限，从发病和死亡两个流行曲线分析过去两年多的起伏变化，疫情防控形势仍然严峻复杂。因此，一直提醒大家，要有长期斗争准备。



吴尊友说，应对本轮疫情仍然要坚持动态清零方针。目前，深圳、吉林等几个主要疫情地区已经采取了强有力措施，特别是减少人员流动、阻断传播，多轮核酸检测、力争尽快实现社会层面清零。



吴尊友说，中国国疫情防控一直坚持“外防输入、内防反弹”总策略，以“动态清零”为总方针。随着人们对冠病病毒认识的逐步提高，中国不断更新、不断完善防控技术措施。从策略来看，可以分为两个阶段。在没有疫苗以前，防控策略主要是依赖公共卫生防控措施，包括早发现感染者、早报告诊断病例、早隔离治疗病人、早隔离密切接触者等措施，对于普通百姓鼓励戴口罩、勤洗手、勤通风、保持社交距离。疫苗问世后，在公共卫生措施的基础上，有了疫苗这个有力的武器，防控工作更加有效。

对于疫情到现在已经第三年了，社会上也出现一些不同声音。比如认为奥密克戎危害不大，为何要死守“动态清零”，吴尊友说：针对中国当前的疫情形势，力争在短时间内做到动态清零，依然是最经济、最有效的防控策略。

他说，随着疫苗的接种比例越来越高，人群对病毒的免疫力不断提高，加上奥密克戎毒株本身的致病性不及其他毒株强，感染者的临床严重性按照每百名发病人数的比例统计，确实有所下降。但无症状感染者只是一个时点状态的概念，今天的无症状感染者到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例，人们应该更关注其传染性的高低。

吴尊友还说，奥密克戎毒株由于其传播速度快、感染人数多，疫情造成的死亡总数及社会危害与影响，并没有因此而减轻。中国是一个人口大国，一个非常小的发病率或死亡率，乘以14亿的人口基数，绝对数就会很大。只有做到动态清零，才能消除疫情隐患，才能规避大规模人群感染可能造成的医疗资源挤兑，才能预防大量的老人或有基础疾病者等可能出现的死亡。



至于什么时候、满足哪些条件才能迎来放松管控、放开国门的可能，吴尊友说，当前，全球疫情形势十分严峻，中国依然要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。

从理论上来说，疫情结束有几个方面：一是国际上，其他国家的疫情也在减轻，中国外防输入的压力变小。二是希望病毒变异是变得越来越弱了，它的致病力、传播力越来越弱，对人的健康危害和生命威胁越来越小，这是最好的。三是疫苗更加有效，不仅是能预防重症和死亡，也可以防止感染，预防重症和死亡率的能力更高了。四是出现了更有效的药物，甚至是特效药，早期就可以把病情阻断。

吴尊友说，看病毒本身，看它的危害度，看所具备的武器和手段，这些综合起来才能讨论中国什么时候可以来调整策略，什么时候可以回归到正常的生活。