台湾今增160起本土确诊病例 连续两日破百起

台湾今天通报新增160起本土冠病确诊病例，连续两天单日新增破百起，也再度写下今年单日新高。

据台湾《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天（4月2日）通报，台湾今天新增404起冠病确诊病例，其中160起为本土病例，244起境外输入病例，无新增死亡病例。

指挥中心指挥官陈时中在记者会上说，台湾六都中有五都出现确诊病例，只有台南没有通报病例。

指挥中心说，今天通报的160起本土病例，有83例男性、77例女性，年龄介于未满五岁至70岁以上，其中包含83起为无症状感染。个案分布为新北市52例，基隆市37例，桃园市22例，台北市18例，高雄市九例，宜兰县六例，花莲县五例，彰化县三例，新竹县及新竹市各两例，金门县、台东县、台中市及屏东县各一例。相关疫情调查持续进行中。

针对今天境外输入病例暴增，陈时中说，主要是因为昨天入境人数多，阳性率高，才导致确诊人数暴增。昨天入境人数达2525人，采检28个班机，阳性率为7.73%。

另据《自由时报》报道，针对行政院长苏贞昌昨天提出经济与防疫并行的“新台湾模式”，台北市长柯文哲今天说，政府必须要把新模式下造成的损失明确公开出来，包括预期感染人数，让民众有心理准备，也比较好应付。

