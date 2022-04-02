中国拟4月起开展检验检测市场专项整治行动

中国市场监管总局拟今年4月起至7月底开展检验检测市场专项整治行动，以严查不实和虚假检验检测违法行为。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，根据《市场监管总局办公厅关于开展检验检测市场专项整治行动的通知》（以下简称《通知》），中国市场监管总局为加强检验检测机构监管，宣布开展上述行动。

《通知》提出，将开展六大领域专项整治行动，涉及疫情防控的医疗器械防护用品、食品、个体防护装备、建筑材料、常压液体危险货物罐体、碳排放核查等六个领域。当局将进行全面排查、严格整顿，防止和查处检验检测造假问题。

《通知》也要求各地监管部门严查不实和虚假检验检测违法行为，意即未经检验检测出具报告，伪造、变造原始数据、记录，减少、遗漏或者变更标准等规定。

《通知》明确，加大违法案件的处罚力度，依法从严从重处罚，并且处罚到人，依法实施行业禁入；涉嫌犯罪的，要加强行刑衔接，依法追究刑事责任。

另外，为了推进“放管服”改革，中国市场监管总局决定废止四部规章，从5月1日起实行。

当局决定废止《广告发布登记管理规定》，并进一步履行广告监管职责，指导广播电台、电视台、报刊出版单位认真落实主体责任；废止《医疗器械临床试验质量管理规范》，并由国家药监局以行政规范性文件形式出台新规范；废止《餐饮服务许可管理办法》《餐饮服务食品安全监督管理办法》，继续按照“四个最严”的要求，严格落实食品安全法、食品安全法实施条例有关规定。

