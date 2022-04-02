上海临床中心回应“隔离点婴幼儿无人照护” ：照片系医院内部腾挪

针对社交平台上热议一组照片，称上海金山区有一处“婴幼儿隔离点”，里面的婴儿无法得到及时照护，上海市公共卫生临床中心方面今天（2日）答复上海辟谣平台，称网络流传的照片、视频是医院儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景，并非“金山婴幼儿隔离点”。

根据上海网络辟谣微信公号消息，网传照片显示，多名婴幼儿拥挤在一个个床位上。这些床位所在的场景似乎位于医院走廊之中。有网民评论称，由于孩子与家长分开，没法及时照护，“孩子屁股都烂了”。

上海辟谣平台向权威部门求证，上海市公共卫生临床中心方面今天对此答复称，网络流传的照片、视频是医院儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景，并非“金山婴幼儿隔离点”。

上海市公共卫生临床中心表示，“因感染冠病病毒的儿科患儿增多，为改善住院环境，我院调整儿科病房至门急诊楼。由于收治患儿还在增多，内部需要病房调整。收治在我院的儿科患者由儿科医院及儿童医院、儿童医学中心派驻的医护团队负责，患儿的医疗诊治和生活照料是有保证的。目前已组织增派儿科医护队伍并进一步调整儿科病房、优化收治流程、改善病房管理，加强与患儿家长联系沟通，更好地做好儿科患者救治工作。”

据《中国慈善家》报道，昨晚网上传出一些疑似上海被隔离婴幼儿哭闹的照片和视频，引发广泛关注。

冠病患者赵倩（化名）一家三口核酸检测均为阳性。丈夫被送到集中隔离点接受隔离治疗，她和两岁半的女儿留在上海同仁医院接受治疗。

3月29日下午，女儿被防疫人员带到位于金山区的上海公共卫生临床中心隔离，赵倩被送去方舱医院。

赵倩提出质疑说，女儿只是确诊当天有发烧症状，当天退烧后，连续三天没有任何不适症状；如果离开父母，能不能得到很好的照顾？

防疫人员表示，这是“政府规定”，如果家长不同意，孩子可以单独继续留在医院，但大人一定要去方舱医院。

上海公共卫生临床中心工作人员今天上午接受相关询问时说，“我只能告诉你，我们这边也有（婴幼儿隔离），有问题可以通过其他途径做咨询。”

上海市妇女联合会回应查询时表示，已经关注到此事，“正在协调处理”。

截至今天，赵倩和女儿已经分开三天。每一次她微信询问女儿所在医院的护士，得到的答复只是“还好”两字，除此以外没有任何关于女儿的消息。

“医生太忙了，我们能理解，但我真的很紧张，不知道我女儿在那边是什么情况，从来没有看到照片或视频。”赵倩说。

据了解，赵倩在方舱医院的病友也有类似遭遇。她们两人是同一天被送到方舱医院的，病友有个四岁的女儿，也被送到上海公共卫生临床中心隔离。这几天，该病区传出不少照片和视频，从这些照片和视频信息来看，护士少、孩子多的矛盾很突出。医护人员向家长透露：基本上一个护士要照看约10个孩子。



赵倩质疑：“一个护士照顾10个孩子，能忙得过来吗？我女儿已经隔离四天了，有没有人给洗澡？有没有人给擦屁股？卫生条件能不能保障？我现在很紧张，发了很多微信打了很多电话给医生，但没人接电话。”

赵倩还表示，自己女儿既然没有任何症状，就不能挤占上海的医疗资源，应该回到家长身边，也能得到好的照顾。

上海市民政局副局长曾群今天上午在新闻发布会上回应了因疫情可能导致的儿童临时监护问题。曾群表示，一旦大人被感染转运治疗或者疫情封控管理无法回家，造成未成年子女无人照料的情况，政府要求儿童所在街镇的儿童督导员和所在居村的儿童主任迅速响应，以保障孩子的身心安全为第一原则，快速开展应急处置和帮扶服务。