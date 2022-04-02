吉林市为备春耕返乡人员开通绿色通道

中国吉林省吉林市今天（2日）宣布，将为备春耕返乡人员开辟返乡绿色通道，保障备春耕人员顺利返乡。

据央视新闻客户端报道，吉林市今天召开疫情防控工作新闻发布会。据吉林市农业农村局副局长王锋介绍，吉林市委农村工作领导小组会同吉林市疫情防控工作领导小组，下发了《关于做好备春耕返乡人员流动管理的紧急通知》，要求各地和相关部门为备春耕返乡人员开辟返乡绿色通道。

《通知》明确，备春耕返乡人员向居住地所在社区和返乡地所在村提出返乡申请，居住地所在社区（村）对封控区外、居家健康监测七天以上、近两次核酸检测阴性的人员，出具全市统一的《备春耕返乡人员通行证》，助其返乡。

《通知》要求，人员返乡途中要采取专车“一对一”“点对点”接送，中途不得随意下车活动。人员返乡后，要遵守当地疫情防控要求，主动报告健康状况；参加备春耕农事活动期间，自觉落实当地疫情防控措施，确保防疫安全。

《通知》强调，返乡人员通行证实行一人一证、专证专用、一次性使用，返乡后由所在村委会负责回收存档。接送车辆凭人员通行证出行，不再发放车辆通行证。居住地和返乡地所在社区和村，对符合条件的返乡人员，要快速放行、准其进村。各地接到通知后，要严格遵照执行，并迅速通知所有社区、村(屯)、交通管控人员和防疫卡点，确保备春耕人员顺利返乡。