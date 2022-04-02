中国央行上海总部：持续做好疫情期间各项金融服务

中国人民银行上海总部发文称，将以更有序有力有效的举措，统筹推进疫情防控和金融改革发展稳定各项工作。

据中国新闻网报道，中国央行近日发布文告称，受疫情影响，许多微小企业资金需求增加，对普惠金融的服务速度也提出了更高要求。央行上海总部加快工作进度，通过让金融机构提前在线提交再贷款、再贴现相关材料，开展材料预审，提高办理服务效率。

央行称，3月以来累计发放支农、支小再贷款6.1亿元（人民币，下同，1.3亿新元），为21家金融机构办理再贴现127亿元、共5000余笔。今年以来，央行上海总部已累计发放支农、支小再贷款和两项直达货币政策工具资金91亿元，发放再贴现273亿元，支持市场主体近7000户。

为引导金融机构重点落实好助企纾困措施，央行上海分行近日在印发的《2022年上海信贷政策指引》中要求各金融机构积极担负起金融服务的社会责任，加强对抗疫医疗物资、居民生活物资生产供应企业和相关物流运输企业资金需求的保障力度；金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，确保产业链供应链稳定运行。

央行上海总部还通过开通货币政策咨询专线电话等方式，指导商业银行持续加大金融支持疫情防控，确保金融服务普惠小微等工作不断档、不减速。

上海昨天新增本土冠病确诊病例260例和无症状感染者6051例。经综合研判新一轮核酸筛查结果，自上月28日5时起，上海浦东新区均为封控区或管控区，暂无防范区。封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，管控区实行“人不出小区、严禁聚集”。