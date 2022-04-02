台湾儿盟调查：儿童生活满意度创新低

台湾儿福联盟今天（2日）公布调查显示，台湾学童主观生活满意度分数2020年创下新低，儿盟呼吁家长多陪伴，提升孩童幸福感。

据中央社报道，台湾儿福联盟今天公布台湾学童生活满意度调查。调查显示，近年台湾学童主观生活满意度分数屡创新低，2017年时孩童的主观生活满意度还有79.2分，但到了2020年，孩子的主观生活满意度平均分数只剩下72.7分，下降了6.5分，其中台湾学童2020年主观生活满意度60分以上者仅占78%，且年纪越大的孩子越不开心。

调查也显示，台湾孩子的运动量、睡眠时间不足，有超过22.7%的孩子平均一周运动不到一天，且台湾儿少平均睡眠时间只有7.8小时，而且年龄越大睡眠时间越少，13岁儿少平均睡眠时间7.6小时，15岁儿少只有7.3小时。

社群软体近年发达，但调查发现，儿少更容易觉得孤独与疏离，有16.8%的儿少感到孤单，更有29%的儿少认同“世界少了我也没有关系”，比例都较2019年高出许多；在课业压力部分，2020年台湾爱上学的孩子只有14.3%，也有46%的学童认为学校课业压力大。

针对家庭关系及互动，每天与家人共餐的儿少有43.8%，在分享心事方面，“觉得把烦恼告诉妈妈容易”的有56.6%，“把烦恼告诉爸爸容易”的则降到43.6%。

儿盟执行长白丽芳称，调查分析，家人的陪伴互动与儿少的生活满意度息息相关，家人给予的支持越高，孩子的生活满意度也越高，如今后疫情时代让大家有更多的时空回归家庭，也让家长有更多机会可以重新检视亲子关系，思考怎样可以增进亲子相处的品质，专注的陪伴、良善的亲子沟通、多一点正面的鼓励和肯定，都可以让孩子的幸福感加倍提升。