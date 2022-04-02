港府为70岁以上年长者提供免费检测服务

香港食品卫生局今天（4月2日）宣布，将为高风险高暴露的特定群组合资格人士，以及所有70岁或以上长者，于社检中心及流动采样站提供免费的冠病核酸检测服务。

据香港政府新闻网报道，香港食卫局称，香港疫情近日仍非常严峻，整体社区感染风险仍高并持续有不少传播链。年长者，尤其是70岁或以上及尚未打针者，感染冠病后病危及死亡的风险甚高，因此，顾及长者需要，港府会在全港各区约100个社检中心及流动采样站，为所有70岁或以上长者提供无需预约、由专业人员采样的免费核酸检测。

食卫局称，港府会继续定期为属于个别行业从业员进行大规模检测。不论是否已完成打针，所有特定群组人士的定期强检均须以由专业人员采样的鼻咽合併拭子样本进行，有关安排适用于相关行业的所有全职及兼职员工。由于特定人士感染风险较高，只有在过去一个月内曾经检测呈阳性者，方可获豁免暂时无需进行定期强制核酸检测。

食卫局称，只有已接种或因健康原因而不适宜接种的特定群组人士，方合资格于社检中心免费接受检测。他们必须出示有效的医生证明书、疫苗接种纪录、身分证明文件。换言之，如非因健康原因而不适宜接种，特定群组人士必须自行缴付240元港币（41新元）的检测费用进行定期检测。

免费检测安排会维持至4月底。港府将定期按最新的疫情风险评估，审视特定群组检测的覆盖面及频率，以及相关检测应否由公帑资助。食卫局发言人称，为特定群组提供免费检测涉及公共资源的运用，港府必须秉持善用资源的原则，只在非常例外的情况下，方会以公帑资助个别符合资格的人士进行核酸检测。

港府发言人称，为长者及特定群组提供免费核酸检测，和有系统地向全港市民推广快测，有助港府更好掌握本港感染情况，并可以向确诊者提供适切的隔离或治疗，减低病毒在社区或家居传播。