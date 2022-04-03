孙春兰赴上海 要求坚持“动态清零”不犹豫不动摇

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰赴上海调研疫情防控工作，她要求坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇。

据新华社报道，孙春兰昨天（2日）上午从吉林赶赴上海调研疫情防控工作，抵沪后与上海市委和市政府负责人交换意见，转达中共总书记习近平对干部群众的关心和慰问。

孙春兰说，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，把中央、国务院关于疫情防控的决策部署落到实处，加紧推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，有关部门要发挥各自职能和专业优势，调集检测能力、医务人员、防控物资等资源力量，强力支持上海防控工作，同心协力尽快打赢这场大仗硬仗。

孙春兰强调，上海要“尽锐出战、以快制快”，用最短时间遏制疫情扩散。

在上海，孙春兰还听取国家专家指导组汇报，到上海市疾病预防控制中心调研并主持召开有关专家座谈会，实地考察世博展览中心方舱医院、长宁区新泾五村，了解流调排查、转运收治、社区管控等措施的落实情况。

她说，在2500万人口的特大城市应对奥密克戎疫情，还要保持核心功能的正常运转，任务艰巨、挑战巨大。要尽快提升核酸检测能力，周密组织开展全员核酸筛查，不漏一户、不落一人，抓紧摸清疫情本底。要改扩建方舱医院和定点收治医院，备足隔离房间，快速转运收治感染者，及时开展流调排查，追踪管控风险人员，做到日清日结。要从严从紧加强社区管控，保障好居民基本生活和正常就医需求，开展区域协查，严防疫情外溢。对关键行业、重点机构等要实行严格的闭环管理，确保核心功能正常运转、供应链产业链畅通。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席有关活动。

上海市卫健委通报，该市昨天（2日）新增确诊病例438例和无症状感染者7788例，其中73例确诊病例为此前无症状感染者转归，16例确诊病例和6773例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。