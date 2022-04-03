台专家认为台湾势必要与冠病共存

台湾专家认为，台湾势必要与冠病病毒共存，但实际做起来不容易，放开太快，疫情可能会瞬间失控。

据台湾《联合报》今天（3日）报道，关注流行病学的林口长庚纪念医院副院长邱政洵相信，接下来的疫情肯定会大暴发，虽不乐见、但必须快速应变。邱政洵说，中央流行疫情指挥中心现在加速开设专责病房、集中检疫所或防疫旅馆方向是对的，他认为必须将轻症分流，别再让轻症占据医疗量能。

随着台湾的边境松绑，邱政洵认为，台湾势必要与病毒共存，但不容易，尤其现在虽重症率低，但若疫情大暴发，首当其冲绝对是长者、长期照顾机构，届时只要一家长照机构群聚，所有的长照机构都会被感染，“一旦传开速度非常快，就像香港一样，长照机构垮下，医院一样承受不起”。

不过，台大儿童医院院长黄立民说，台湾和香港的应变作为有很大差别，因在台湾轻症不住院，目前医疗系统撑得住，不至于跟香港一样。台湾现在也不是完全与病毒共存或清零，就是在中间，因为疫情还有变化，脚步走得慢一点，但要往与病毒共存的方向，“怕放太快，疫情会失控”。

台湾防疫学会理事长王任贤则说，早在奥密克戎变异株出现后，台湾就该往与病毒共存的方向前进。他认为，应对冠病的方式应该是轻症无需通报，唯有重症才需要通报隔离。奥密克戎传染力这么高，且以轻症为主，无需再动用这么多资源去阻隔传染。

台湾目前库存1万多份瑞德西韦（remdesivir）抗病毒药物、4000多剂单株抗体，口服抗病毒药物则采购2万5000人份、仅到货7000多份，邱政洵直言“这样的数量极度不足”，呼吁政府计算年龄在75岁以上且尚未完整接种疫苗的长者，以及该购买多少份药物。

台湾疫情持续升温，但指挥中心指挥官陈时中强调，不会升级防疫警戒级别，持续往开放的路走，但现在还不是放弃清零的时候。

台湾上个月7日松绑边境，入境检疫天数从14天缩短为10天，并开放商务客赴台。