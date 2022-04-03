苏贞昌：“新台湾模式”是让防疫与经济并行

台湾行政院长苏贞昌今天（3日）针对“新台湾模式”提出最新看法，认为可以正常生活、积极防疫、稳健开放。他指出，让防疫与经济并行的做法，虽然会让确诊数增加，但99.7％都是轻症或无症状，医疗量能能够负担。

据中时新闻报道，针对台湾本土病例急剧攀升，清明连假又即将到来，防疫措施是否将紧缩，苏贞昌4月1日提出防疫、经济并行“新台湾模式”，指为过正常生活，要冒一些成本和风险，随时盯紧各种变化，随时调整应对。

台北市长柯文哲隔天就批评，搞新名词无助防疫，中央应该尽快定调要与病毒共存还是清零，地方才好执行。

苏贞昌今早再针对“新台湾模式”解释说，认为就是正常生活、积极防疫、稳健开放，戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改变。他强调，既然要采用防疫经济并行的“新台湾模式”，确诊数一定会增加，但99.7％都是轻症或无症状，医疗体系也仍可以应付，所以不必担心，稳健开放过正常生活。

他指出，这一波疫情中，感染者的症状很轻，甚至无症状。台湾疫苗现在足够、覆盖率也蛮高，医疗资源充足。为了尽快过正常生活，所以要冒一些成本、风险，随时盯紧各种变化，随时调整因应，不是一成不变。

至于有没有可能封城，他则说目前没有到这种程度，除非疫情突然爆发。

台湾昨日新增404例确诊病例，分别为160例本土确诊病例和244例输入病例，皆创下今年新高。

