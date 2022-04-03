香港将向市民发放5000元港币消费券

为缓解疫情对经济及市民造成的压力，香港本月将发放第一阶段、金额5000元（港币，下同，约866新币）的电子消费券。

香港财政司司长陈茂波今日（3日）发表网志表示，有近620万名市民无须重新登记便能自动收到新一批消费券。而极少部分因不同原因而需要更新账户资料的市民，更新手续也已完成，整个筹备工作已准备就绪。

陈茂波指，第一阶段的消费券将在本月7日发放，使用期限约七个月，直至今年10月31日，即每天大约用20多元便肯定能在限期前用完，为市民提供弹性。

消费券的发放的模式与去年一样。以支付宝香港、Tap & Go“拍住赏”或 WeChat Pay HK账户收取消费券的市民，其5000元消费券将在4月7日发放到相关的账户内。

至于透过八达通收券的市民，5000元的消费券会分两期发放，其中首期4000元可以在4月7日开始拍卡收取。受制于八达通卡的储值限额，市民第一次拍卡所能取得的金额将不超过3000元，余下部分将随着消费后卡内的储值额下降，可再拍卡收取。换言之，4000元消费券可通过多次拍卡逐步收齐。

至于第一阶段余下的1000元尾数，则会在合资格消费累积达到4000元后的下一个月的16日收到，最早是在6月16日，最迟须在10月底前达到（即第一阶段消券费有效期完结前），便能在11月16日收到尾期。

陈茂波指，在4月初发放首阶段消费券的目的，是希望能为疫情下承受相当压力的市民提供一点支援。今次消费券使用期较长，让市民能更弹性安排消费计划，不须急于外出消费，同时希望有助延长这笔总额达300亿元的公帑为市场所带来的正面效应，增加商户的生意。

