吉林省委书记要求尽快实现社会面清零

中国吉林省吉林市单日新增病例已连续四天明显下降，但长春市疫情仍处于发展阶段，昨日（2日）新增确诊病例723例，无症状感染者3100例。吉林省委书记景俊海昨日下午强调，会尽快实现社会面清零。

据澎湃新闻报道，吉林省政府4月3日召开疫情防控工作新闻发布会，吉林省卫健委副主任张艳介绍，长春市疫情处于发展阶段，长春市主城区报告感染者数增多，已经针对农贸市场、工地聚集性疫情及所引发的社区感染，加大了重点区域重点人群核酸检测工作。

截至4月2日24时，长春市累计报告本地冠病确诊病例1万9426例，无症状感染者7066例。

吉林市本轮疫情则得到成功遏制，单日新增病例数已连续四天明显下降，过去一周确诊病例加无症状感染者人数下降44.1%。

张艳说，前期疫情的重点地区长春市九台区的日新增感染者人数也呈现下降趋势，疫情得到有效遏制。省内其他地区发现的感染者主要来自隔离管控人群。

据《吉林日报》报道，吉林省委书记景俊海昨天下午在一场会议中提出，要“坚决打好打赢长春社会面清零攻坚战”。他说，要抓紧解决隔离转运慢等突出问题，彻底疏堵点、补盲点、攻难点，对各项措施落实情况开展“回头看”，坚决防止问题漏管失管、反弹复发。