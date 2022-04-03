香港安老事务委员会主席：若早派医护支援可多救人命

香港第五波疫情之下，逾九成安老院舍爆疫，大批染疫院友离世，安老事务委员会主席林正财今日（3日）表示，本轮疫情正好凸显香港的缺失，若能早派医护直接进入安老院支援，“至少可以救多几条命”。

林政财接受无綫电视节目《讲清讲楚》访问时说，受到体制等各种原因影响，不少染疫的老人花了很长时间，在急症室外等候入院。他说：“面对这样的情况，其实第一二日已经知道问题在哪里。医治院舍老人不一定要在医院。”

他指出，所有院舍院友等资料已有记录在案，如果能够提早派遣医护人员进入院舍支援，情况应该会不同。虽然不敢说能多抵挡几轮疫情，但至少应该可以多救几条人命。

他说，全世界经验均反映医社合作是唇岁相依，但香港在这方面确实“不够快、不够多、不够精准”。

至于人手方面的问题，他则说，公共医院人满为患原因也和院舍疫情有关，因此应该从上游解决。他指出，几万个老人家住院，稳守医院不解决问题，安老院不断暴发，只会有更多病人排队住院。

港府日前宣布，成立跨部门工作小组全面检视院舍的抗疫能力及提出改善措施，他认为讨论绝对无问题，检讨工作也有果效及正面意义。但与此同时，有很多具体范围例如医社合作方面，不需详细研究也已知问题所在，比如应该如何做好咨询流通，让联网医院知道院舍疫情暴发的情况等等。

