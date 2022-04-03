中国规范律师服务收费 要求严格执行明码标价

中国官方发布意见，要求律师服务收费严格执行明码标价制度，接受社会监督。

据新华社报道，中国司法部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局发布意见，进一步规范律师服务收费。

意见规定，在制定律师服务费标准时，律师事务所应当统筹考虑律师提供服务耗费的工作时间、法律事务的难易程度、委托人的承受能力、律师可能承担的风险和责任、律师的社会信誉和工作水平等因素。各省（区、市）律师协会指导设区的市或者直辖市的区（县）律师协会，对律师事务所制定的律师服务费标准实施动态监测分析。律师事务所应当严格执行明码标价制度，将本所在律师协会备案的律师服务费标准在其执业场所显著位置进行公示，接受社会监督。

意见扩大了律师服务收费普惠化范围，规定涉及农民工、残疾人等弱势群体或者与公益活动有关的法律服务事项，律师事务所可以酌情减免律师服务费；对当事人符合法律援助条件的，律师事务所应当及时告知当事人可以申请法律援助；鼓励律师事务所和律师积极参与公益法律服务。

意见还要求，律师事务所与当事人协商收费，应当遵循公开公平、平等自愿、诚实信用的原则，不得作出违背社会公序良俗或者显失公平的约定，不得采取欺骗、诱导等方式促使当事人接受律师服务价格，不得相互串通、操纵价格。律师事务所不得在协商收费时向当事人明示或者暗示与司法机关、仲裁机构及其工作人员有特殊关系，不得以签订“阴阳合同”等方式规避律师服务收费限制性规定等。