张伯礼：奥密克戎传染性强导致无症状感染者多

中国工程院院士张伯礼认为，在中国最新一轮疫情中，无症状感染者人数多，这与奥密克戎变异株自身特点有关。

新华社今天（3日）在微信上公布张伯礼采访内容。也是天津中医药大学校长的张伯礼说，无症状感染者人数多、比例高是本轮疫情的明显特点。他解释，这一新特点的出现，首先与奥密克戎变异株自身特点有关，奥密克戎变异株传染力增强，但毒性相对减弱，临床症状也会相对较轻，很多感染者感染后短时间内没有表现出临床症状。

张伯礼也认为，这与中国及时筛查、早期就发现感染者相关；也与疫苗接种率不断提高密切相关。疫情出现后各地均进行了大范围筛查，因为发现较早，不少患者尚在感染初期，尚未出现感染症状。“另外，我国居民已经大规模进行了疫苗接种，人群的机体免疫力增强。”

他呼吁积极重视无症状感染者，特别是年龄大、有基础病、体质弱、肥胖、有不良生活嗜好等高危因素的人群。一是虽无症状，但一样有传染性；二是今天无症状，部分患者可能两三天就出现症状。因此宜采用“先症而治，截断病势”治疗策略，根据中医证候进行治疗，可以促进核酸转阴。

张伯礼也说，对于轻症也不能忽视，关键在早期干预。新版方案指出将轻型患者集中隔离管理，是说轻症可以不去医院，可以去方舱或宾馆隔离观察。不去医院可避免轻症患者挤兑医疗资源，但并不是可以不治疗，尤其对上述所说的高危人群，用中药治疗有确切的疗效。

张伯礼也指出，少部分病例出现复阳，但却不再具备传染性，截至目前尚未发现复阳病例传染他人的现象。

张伯礼强调，行之有效的防疫措施，很长一段时间都要坚持。他说：“我相信即便是面对奥密克戎变异株，只要采取有效的措施，依旧可防可控。大家要坚定信心。”