台军操演使用美制标枪导弹

台湾军方媒体今天（3日）公布三军联战训练内容，并指出参演官兵进行美制标枪导弹射击。

台湾国防部旗下的军闻社报道，海军陆战队陆战66旅曾在三军联训基地，实施三军联合作战训练测考操演，并公布官兵进行标枪导弹射击的照片。

乌克兰军方据报在乌俄战争上，使用了由美国制造的标枪导弹。美国全国广播公司上个月22日曾报道，乌军有了这款武器后，来犯的俄罗斯军方面对重大损失。

路透社本月19日也报道，乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）公布，乌克兰下来将收到更多标枪导弹。

台湾《自由时报》今天报道，标枪导弹是美国研制、两人操作的反装甲（反制战甲车）导弹，以导弹弹体及可重复使用的发射器为一套系统，对敌方装甲车辆具有强大的杀伤破坏力，由于重量较重，一般均为坐在地面上发射，有效射程可达2500公尺，最大射程为4750公尺。由于摧毁力强，可从战车顶部攻击，标枪导弹有着“战车杀手”之称。

报道也引述军方官员称，台湾陆军、海军陆战队目前都配有相当数量的标枪导弹，并向美国增购400枚新型标枪导弹，将在2023年和2024年各运交200枚到台湾，可有效强化台湾的反装甲战力。新购标枪导弹不仅会配赋在外岛及中南部部队，大台北的防卫部队也将部署这款中程反装甲导弹。

