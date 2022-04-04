律师称美司法部中止调查耶鲁华裔教授林海帆

耶鲁大学华裔教授林海帆的代表律师称，美国司法部上周中止了针对林海帆的调查。目前还不清楚将林海帆暂停职务的耶鲁大学是否会恢复他的教职。

据美国之音报道，林海帆的代表律师瑞恩（Abraham Rein）上周五（4月1日）告诉美国之音，司法部检察官上周三通过电话通知他有关司法部中止调查的决定，但没有说明原因。

瑞恩说：“2022年3月30日，美国司法部的代表们通知我，司法部已停止对林博士的调查，并已就此通知了美国国立卫生研究院。”

据报道，司法部之所以将他们的这个决定通知国立卫生研究院，是因为这个调查最初源自国立卫生研究院2019年3月对于林海帆以及其他耶鲁教员在报告与他们获得的外部支持有关的信息准确和全面性所提出的质疑。耶鲁大学基于它所说的国立卫生研究院提供的“可靠信息”，在今年1月进行内部调查后，将林海帆停职 。报道引述消息人士称，至少从2020年7月起，林海帆就受到司法部的调查。

瑞恩也说，在他的建议下，林海帆不会就此案发表看法。

由耶鲁大学学生独立发行的《耶鲁每日新闻》（Yale Daily News）上周五也报道司法部停止调查林海帆。耶鲁大学目前还没有对最新事态发表发表评论，也没有立即回应《耶鲁每日新闻》的置评请求。

在耶鲁大学的官方网站上仍然可以找到有关林海帆的信息，包括他的职务、简历、所获奖项和荣誉等等，并没有提他被暂停职务的事。

1962年出生于中国的林海帆是一名干细胞生物学家，在被停职前是耶鲁大学尤金－希金斯讲席教授、耶鲁医学院细胞生物学系、遗传学系、妇产科与生殖科学系教授，2006年创建了耶鲁干细胞研究中心并任创始主任。他在2018年当选为美国文理科学院院士和美国国家科学院院士。林海帆也在上海科技大学、清华大学等中国大学兼任教职，2021年11月当选中国科学院外籍院士。

《耶鲁每日新闻》曾引述林海帆的同事报道，他自今年1月起被禁止进入他的实验室，也不得与他的研究小组进行接触。

耶鲁大学的比较医学系和细胞生物学系以及干细胞中心的教员早前也发表支持林海帆的公开信，指耶鲁大学违反正当的程序，在政府或大学本身的调查结束之前就将林海帆停职。比较医学系教员在信中将对他的调查归因于司法部的中国行动计划。

耶鲁大学曾强调，大学官员遵循了教职员工手册中列出的所有指导方针，并称为林海帆聘请了律师。

美国之音报道，目前不确定林海帆的案子是不是中国行动计划的一部分，也不清楚停止调查是否与司法部终止这个行动计划有关。

报道引述熟悉这个案子的法律专家称，虽然外界不会知道司法部内部对林海帆的这个案子进行的具体讨论，但是这个案子具有中国行动计划所调查的案子的所有特征，包括调查的对象是华裔学者以及他们与中国的大学及研究机构之间有联系。

中国行动计划在特朗普政府时期启动，目的是要应对据称长期以来由中国政府发动的经济间谍、盗窃知识产权和商业秘密等危害美国国家安全的活动。据报道，该计划招来了有关在美国学界引起寒蝉效应的批评与担忧。此外，由于被调查和起诉的人中有大量华裔面孔，批评人士认为这有种族定性（Racial Profiling）之嫌。

司法部根据中国行动计划展开的一些调查取得成功，包括被告认罪或陪审团定罪，但也有一些失败案子，比如撤销对麻省理工学院教授陈刚的刑事指控，被控隐瞒与中国的关系的田纳西大学教授胡安明也被法官宣布无罪。

拜登政府的司法部今年2月宣布结束中国行动计划，但并没有中止在这个计划下所展开的案子，而是对它们进行评估。司法部曾说，将继续以各种方式应对据称来自中国政府的威胁。