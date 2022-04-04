比亚迪宣布停止燃油汽车整车生产

中国汽车制造商比亚迪（BYD）宣布，根据战略发展需要，自3月起停止燃油汽车的整车生产，未来在汽车版块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。

比亚迪昨日宣布3月产销快报时，在公告中表示，公司将继续为现有燃油汽车客户提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应，确保无忧畅行。

公司称，此次的战略调整，围绕国家“双碳”战略目标，紧扣“创新”、“绿色”的新发展理念，以科技创新动力，引领汽车行业变革；以绿色低碳循环，推动社会可持续发展。公司始终致力于用技术创新满足人们对美好生活的向往，构建绿色明天。

据上海证券报报道，这标志着比亚迪成为全球首家宣布正式停产燃油汽车的车企。

比亚迪3月汽车产量约10.666万辆，销量约10.49万辆。今年累计汽车产量约29.22万辆，同比增长170.06%;累计销量约29.14万辆，同比增长179.78%。

新能源汽车产量约10.666万辆，销量约10.49万辆。今年累计新能源汽车产量约28.75万辆，同比增长416.96%;累计销量约28.63万辆，同比增长422.97%。

公司2022年3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为5.353GWh，2022年累计装机总量约为14.738GWh。