王毅：中菲双方要排除干扰 冷静妥善管控分歧

中国外长王毅昨天（4月3日）说，中国始终将菲律宾放在中国周边外交的优先位置，双方要排除干扰，冷静妥善管控分歧，不使其影响中菲关系大局。

据中国外交部官网消息，中国国务委员兼外长王毅昨天在安徽屯溪同来华访问的菲律宾外长洛钦举行会谈。

王毅说，中菲有着上千年友好交往历史，给两国留下的宝贵经验和重要启示是，作为近邻，双方应相互尊重、相互体谅、相互信任、相互支持。菲律宾总统杜特尔特执政以来，坚定奉行对华友好政策，推动中菲关系走出低谷，迈上正轨。这完全符合菲律宾国家和人民的根本利益，也促进了地区和平稳定发展，希望并相信这一正确政策将会得以延续，两国人民的友好继续得到弘扬，双方的务实合作保持强劲势头。

王毅说，中国始终将菲律宾放在中国周边外交的优先位置，中国对菲奉行的睦邻友好政策保持着延续性和稳定性。双方要排除干扰，冷静妥善管控分歧，不使其影响中菲关系大局。中国愿同菲律宾加快推进基础设施重点项目建设，助力菲“大建特建”取得更多成果，也愿继续根据菲律宾需要提供冠病疫苗援助，加强公共卫生合作。

洛钦指出，菲中关系日趋成熟，两国务实合作取得历史性成果，为双方带来持久利益。中国是负责任的大国，坚持独立自主、和平发展，在动荡不定的世界中树立了新的榜样。中国长期以自身发展促进本地区各国发展，为全球经济增长发挥了无可替代的作用。中国带领地区国家团结抗疫，中国疫苗成为大家的“救生船”。菲律宾坚决反对抹黑中国搞“疫苗外交”的论调。

双方就南中国海问题交换意见，认为应将海上问题放在双边关系适当位置。

王毅说，中国愿同各方一道，以《南中国海各方行为宣言》签署20周年为契机，汇聚和平稳定共识，加快推进“南中国海行为准则”磋商，共同致力于将南海建设为和平合作之海。

王毅强调，当前尤应防止因举措不当干扰甚至损害两国关系及南海稳定。洛钦说，菲律宾愿同中国加强沟通，共同努力。

双方也就区域合作交换意见。王毅赞赏菲律宾担任中国亚细安（中国称东盟）关系协调国期间发挥的重要作用，表示中国愿朝着中国国家主席习近平提出的同亚细安共建“五大家园”目标，落实好中国亚细安纪念峰会成果，制定好新的行动计划，探讨同“亚细安印太展望”重点领域开展对接合作，共同构建亚洲命运共同体。

洛钦说，菲律宾将继续积极支持并参与高质量共建“一带一路”，同中国不断深化各领域互利合作，为地区发展繁荣共同作出贡献。

双方还就缅甸、乌克兰问题等交换了意见。