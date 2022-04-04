港星王喜赴台PCR检测戳出血 台指挥中心还原现场

香港男演员王喜昨天（4月3日）在社交媒体发文，称入境台湾在机场接受PCR采检时，遭捅伤流鼻血，采检人员却立即离开现场。台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥解释，该采检人员是为送交检体，现场其他人员曾给予协助。

综合台湾中时新闻网、中央社和《自由时报》等报道，王喜昨晚在面簿（Facebook）发“通缉文”提及，昨天在台北桃园国际机场B9闸，一名1.5米、身穿白色隔离衣的女医护人员，右手持棉棒，捅入他的右鼻孔，同时用左手按他后脑往前推。

王喜说，他当下感觉痛楚往后缩，但该医护人员要他忍耐，再来一次，还说“她不会让我痛楚，我相信她”，然后她再一次右手捅他的鼻孔，左手推他的头往前，造成他右鼻孔流血，但该女性立即离开现场，不知所踪。其他人员无人知道该女性名字和去向。他呼吁，这名捅伤他的女性，立即向他自首。

庄人祥昨晚说，有关王喜入境机场检验鼻子受伤流血，负责采检的医疗人员却立即离开现场一事，可能是有误会，由于采检后需要在规定时间内送交检体，所以该医疗人员并非逃走，而是协助将检体送往实验室。

庄人祥强调，现场其他负责采检的医疗人员立刻给予这名采检受伤旅客后续协助，提供卫生纸及全新口罩，但旅客拒绝使用，PCR采检偶尔会戳伤鼻黏膜出血情形，若受伤旅客至检疫地点后仍有医疗需求，可向检疫地点医护人员提出。

除被捅伤鼻子导致出血，昨晚7时55分时，王喜还自爆被通知PCR结果是阳性。面对庄人祥回应“有人员关心并协助止血、更换口罩，但遭王喜拒绝”一事，王喜隔空解释：“因为这位来关心，协助止血的人，她递给我一段约三米长，卷成一束的厕纸，说用来止血。常识告诉我：拒绝。”王喜事后还发文标注“而我不知庄人祥是谁”，今天（4日）凌晨再发文称自己已被送往南投。

同为香港明星、也已取得台湾身分证的杜汶泽出面协助，他在面簿发文：“就港人王喜在桃园机场进行PCR时受伤一事，我谨代表台港文化交流协会，表示非常关心，已即时吩咐同事向卫福部查询，并跟进事件。”他并祝福王喜早日康复，有什么需要随时直接联络他。

54岁的王喜1990年出道至今累积无数影视、音乐、广播等作品，其中代表作《烈火雄心》系列的演出深入民心。他去年移居英国伦敦，之后到台湾定居。