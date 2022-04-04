香港特首林郑月娥宣布不寻求连任

香港特首林郑月娥今早（4月4日）正式宣布不寻求连任下一届特首。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，林郑月娥今早在疫情记者会上宣布上述决定，她说，去年3月两会期间已向北京表达不连任意向，最大原因是家庭理由，“家人认为我够钟返屋企”（家人认为我是时候回归家庭）。

林郑说，她的特首任期将到今年6月30日，到时将结束42年公职生涯。她感谢中央政府、港府团队、公务员和特首办职员的的信任和支持。最重要感谢家人的信任和谅解。

她还说，港府未来仍有四方面工作，包括要办好特首选举；继续抗疫工作，总结经验；做好回归25周年活动；以及做好政府换届交接。

林郑月娥表示，今早率先知会管治团队及行会成员。至于传闻将参选特首的政务司司长李家超，林郑今天拒绝评论，仅称至今未收到官员辞职。

据了解，林郑月娥今早与10多名行政会议非官守议员会面大约一小时，有成员对林郑的决定表示理解。

李家超今早未在会面出现，他7时半坐专车离开公寓，8时许抵达政府总部上班，未回应在场记者提问。

香港特首选举提名期昨天开始，未见有重量级政治人物公开表态参选。港媒引述消息称，李家超极有可能参选特首，中国全国政协副主席梁振英将出任选委会总召集人。