中国九省出生率出现自然负增长

国家统计局发布2021年人口数据后，各地也陆续发布了当地数据，目前已有27省份发布了2021年常住人口数据，其中九个省份出生率出现自然负增长。

据第一财经报道，截至4月3日，23个发布了人口数据的省份当中，有四个省去年出生人口超过50万人，广东是唯一出生人口超100万人的省份，达到了118.31万人。广东之后，河南和山东分列二三位。

出生率方面，有九个省份人口出现自然负增长，包括河北、江苏、湖南、湖北、山西、重庆、内蒙古、上海、黑龙江。这其中，包括江苏、湖北、湖南、内蒙古和山西均是近几十年来人口自然增长率首次转负。只有贵州和青海出生率高于1%。

总体上看，人口出生率较高的地方，主要集中在西部和中部一些城镇化率较低的地方。不过，像广东和福建这两个城镇化率较高的沿海经济发达省份，出生率也比较高。广东、福建受传统的宗族文化等因素影响，生育意愿比较高。

以福建为例，厦门大学经济学系副教授丁长发对第一财经分析，福建南部地区如泉州、莆田等地生育意愿比较高。“这些地方都是以民营经济、经商群体为主，很多人家大业大，经济条件较好，对养育多孩的承担能力较强。”

在广东，一方面潮汕等地的生育意愿比较高，另一方面广东流入的人口最多，流入人口以青壮年为主，育龄年龄段的人口较多。

