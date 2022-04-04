当街殴打女性 中国台球选手梁文博遭停赛

中国台球选手梁文博因此前的一起当街殴打女性事件于日前被英国谢菲尔德地方法院判处缴纳罚款与进行社区劳动。世界台球联合会随后宣布，梁文博被暂停参加世界斯诺克巡回赛，中国台球协会也宣布停止梁文博参加国内台球比赛资格。

据英国媒体报道，一位女性2021年7月20日报警，南约克郡街头的监控录像显示梁文博与一位女性发生口角并向后者拳打脚踢。梁文博在2022年2月出席听证会时表明认罪。谢菲尔德地方法院在4月1日作出判决，梁文博被罚款1380英镑（约2456新元），并需在12个月内完成指定时长的社区劳动。

梁文博事后回应称，当事人是自己的朋友，两人当时因为小事发生争执，自己在冲动情况下做出不当反应，事后非常后悔。他已就此事向当事人道歉，也向所有关心自己的家人、朋友、球迷道歉。他将力争最大化消除此事带来的负面影响，在日后更注意自己的行为规范。

在与中国媒体朋友谈到此事时，梁文博并未隐瞒自己的行为，承认了事实，还透露事发后已配合走完全部法律程序。谢菲尔德地方法院宣判后，与法律相关事务已全部完结，他将缴纳罚款，以及配合进行相关的社区劳动。

世台联认为梁文博的行为不符合运动员的行为规范，影响斯诺克运动声誉，并将此事提交给世台联纪律委员会，要求梁文博根据该组织纪律规则对不当行为做出应诉，正式听证会地点和日期待定。

世台联主席杰森 · 弗格森4月2日决定暂停梁文博参加世界斯诺克巡回赛资格，立即生效，直至听证结束并确定结果为止。梁文博有权对该决定提出上诉。

弗格森说：“立即对一名球员处以停赛并不是轻率的决定。然而由于这种行为的暴力性质，此决定是在正式纪律程序结果公布之前，应采取的唯一适当行动。”

中国台协昨天（3日）发声明说，根据相关通报和谢菲尔德地方法院对梁文博在去年赛场外发生的冲动行为的处罚情况，以及《中国台球协会纪律准则和处罚办法》，经研究决定，自2022年4月3日起，停止梁文博参加国内台球比赛资格，停止其旅英职业球员委员会副主任职务。

声明写道：“中国台球协会对梁文博的行为深感遗憾。有关进一步处罚，将依据事实、听证结果和有关规定做出。”