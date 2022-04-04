中国驻英国使馆斥《泰晤士报》抹黑中国网攻乌克兰

中国驻英国大使馆批评英国《泰晤士报》报道指中国对乌克兰实施网路攻击，纯属一派胡言，不足为信。

据中国驻英国大使馆官网消息，针对《泰晤士报》报道称乌克兰情报部门指中国曾在俄罗斯采取军事行动前夕对乌实施大规模网络攻击，中国驻英国大使馆发言人周一（4月4日）回应称，看到到《泰晤士报》的报道，也注意到乌克兰相关方面表示未曾进行过调查或提供过任何结论。这再次证明《泰晤士报》上述报道纯属一派胡言，不足为信。

发言人指出，《泰晤士报》一段时间以来的涉华报道存在大量失实、刻意歪曲甚至造谣抹黑情况。这严重违反新闻职业道德，严重误导读者，中国强烈谴责该报错误做法。

至于中国在乌克兰问题上的立场，发言人表示已多次公开阐明，中国始终是世界上维护和平的力量。中国一贯维护和平、反对战争，根据事情本身的是非曲直采取客观公正的态度，独立自主地确定自己的政策立场。中国还提出解决乌克兰危机的方案，并强调当务之急是各方要一起推动当事方对话谈判，尽快实现停火止战，避免局势进一步恶化。

发言人还说，长远之道是有关方面要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，通过谈判真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构，实现欧洲大陆的长治久安。中国绝不接受任何外来胁迫或压力，坚决反对任何针对中国的猜忌或无端指责。中国始终站在和平的一边，始终站在历史正确的一边。