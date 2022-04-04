台民间投资推升固定投资破5万亿台币创新高

全台湾去年固定投资冲破5万亿新台币（下同，约236亿新元），创历史新高。

台湾主计总处今天（4月4日）公布，去年全台固定投资冲破5万亿新台币创历史新高，其中民间投资达4万亿多元，占比逼近8成5。

台湾经济部分析，主要由台商回流、离岸风电投资挹注、半导体业者扩厂等三个因素加大民间投资力道。

民间消费、投资、出口是台湾经济成长主要三大拉动力，其中投资扮演驱动生产扩增及产业升级转型的重要角色，近年台湾迎来一波投资热，出口与投资动能强劲，推升台湾经济表现，去年经济增长达6.28%，创下近11年新高。

根据主计总处数据，固定投资占GDP的比重从2018年起逐年上升，去年占26%，较2011年增加2.6个百分点；若从对经济增长贡献度来看，固定投资对整体经济增长贡献大幅提升，2011年至2018年不及1个百分点，去年提升到3.55个百分点，优于消费的0.35个百分点及出口的1.9个百分点。

经济部门统计处官员说，台湾的固定投资规模近年屡创新高，2018年首破4万亿元、2019年为4万5266亿元、2020年为4万7841亿元，去年更一举冲破5万亿元，增加至5万6495亿元，实质增长14.7%，表现亮丽。

统计处官员认为，半导体厂商持续增加投资，供应链在地化的群聚效应逐渐显现，加上投资台湾三大方案延长，可望维系投资动能，预期今年固定投资仍续呈增长格局。