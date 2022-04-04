3月人民币对卢布成交量急缩 创10个月新低

中国外汇交易中心（CFETS）最新公布的人民币外汇月度统计资料显示，3月人民币对卢布即期成交1.37亿（人民币，下同，约2900万新币），为10个月新低，较上月的1.51亿元小幅下降。成交笔数则仅为24笔，不足上月的一半，创下2020年1月以来新低。

路透社报道，有外汇交易员表示，3月初西方国家宣布制裁俄罗斯，包括将部分俄罗斯银行移出SWIFT系统等，导致卢布加速下跌，人民币对卢布双边报价急速扩大。由于还无法确认制裁的实际影响，卢布在3月上旬几乎没有成交。

数据显示，最近12个月的人民币兑卢布的即期交易累计成交规模不足52亿人民币，月均成交4.28亿元人民币。

随着俄乌冲突趋于缓和，以及俄罗斯在金融和能源领域对西方制裁的反击，卢布开始转升，部分投资者押注卢布将反弹，入手了部分交易。但交易员也表示，由于人民币对卢布的点差仍较大，且存在较大不确定性，人民币对卢布的交易很难出现大笔的成交。

中国外汇交易中心宣布，11日开始，银行行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由5％扩大至10％。

前外管局国际收支司司长、中银国际证券全球首席经济学家管涛认为，由于近期国际市场卢布兑美元汇率波动加剧，而境内市场人民币兑非美货币5%的波幅不足以吸收外围市场影响，扩大波幅后能够较好反应国际外汇市场的变化。

