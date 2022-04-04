林郑宣布不连任 前对手曾俊华面簿更新引发猜测

香港特首林郑月娥今早（4月4日）宣布不寻求连任后，五年前的对手、前财政司司长曾俊华更换面簿（Facebook）头像和封面照，引发网民猜测他有意重出江湖。

林郑月娥今早11时宣布不寻求连任特首后，曾俊华的面簿专页在11时06分更换头像，还贴出击剑选手的相片，随即吸引大批网民留言，有网民指“好难令人相信係偶然”（很难相信是偶然）、还有人呼吁曾俊华再参选特首，并称“如果五年前他当选，香港一定不会搞得体无完肤，人财两失的田地”。

曾俊华上次更新面簿贴文是3月10日，这次选在林郑月娥宣布不连任之际再发贴文，不免引发猜想。

曾俊华随后发文澄清，在月前已决定今天推出NFT（非同质化代币），与其他时事新闻绝对无关。他写道，冠病疫情、经济及自身去留等问题，令大部分市民的生活都不易过。他希望香港人在困难时刻可以更开心，所以邀请日本画家山内庸资（Yosuke Yamauchi）为他设计3000个“Choi Yeah NFT”，更打趣说“我不是财爷，以后叫我Choi Yeah！”

曾俊华说，拥有该批NFT的人士会在发行后一年内，收到他为香港人挑选的六件小礼物，可能会是他看到的一首诗、一首歌、一篇文等等，同时更可优先参与部分活动，以及未来他参与的“Web3企划”。

他还说，之前接受传媒访问时，讲述他考虑参与机构发展的条件，要有年轻人、有创新科技的元素及颠覆传统行业的可能性。这次送出的NFT，将会实际地支持年轻人的梦想，即这个NFT日后所有交易的10%，将回馈初创社群。他相信，年轻人无论如何都会是社会的未来。

曾俊华曾于2017年宣布参选特首，为该届第四位公开表态的参选人，他当时透过香港公司发起网上众筹选举经费，一日内破200万港元（下同，约34万新元），最终筹得逾500万港元。他最后在1186票中取得365票落选，成为历届特首选举中首位民调较高但最终落选的候选人。

曾俊华此后淡出政坛，2020年加入由华润集团等多家中央国企和中资企业成立的“大湾区共同家园投资基金”（下称大湾区基金），担任独立非执行董事一职，其后续动向引发关注。