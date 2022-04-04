港星王喜并非个案 其他喷血旅客：请别糟蹋我们的配合

香港男星王喜昨天（4月3日）在社交媒体发文描述入境时，在桃园机场PCR采检遭捅伤流鼻血，采检人员立刻匆匆离开，引发不满。另一名入境旅客J先生也有类似经历，采检完无预警喷血，也无人协助止血或关心旅客自行止血情况。

据台湾《联合报》报道，J先生说：“旅客都很配合，但请不要糟蹋我们的配合。如果能在事前讲清楚采检方式和工具，有多少机会会有什么意外、发生时怎么处理、备用口罩和卫生纸在哪里，不要这样不闻不问，旅客不会有这么多负面感受。

J先生因为工作关系需要经常旅行，最近一次是3月30日从洛杉矶入境台湾。J先生说，不知道为何台湾机场现在不用深喉唾液PCR，抵台当天他拿到采检包，发现棉棒比过去在国内外做PCR所用的棉棒都还要粗很多，他觉得很困惑，但现场完全没有卫教说明采检方或工具，现场人员给人的感觉就是“希望你赶快做完、赶快走。”

轮到J先生受检时，棉棒一拔出来就喷鼻血了。J先生为了止血，赶紧冲进厕所拿卫生纸，回到座位上时已满脸是血。坐他后面等候采检的外籍旅客看到他的脸，都吓傻了，现场受检旅客的惨叫声此起彼落，J先生说，在国内外采检过十几遍，没遇过这种充满恐惧的采检场景。

J先生说，他拿着卫生纸，想去跟采检人员反映，但采检人员连话都不回，只是摆摆手叫他走开。“我们不是奥客，很多事情只要能忍，都忍下来了”，令人不能接受的是毫无说明，还要人百分百配合的态度，以及提出不同意见就要被公审的社会气氛。旅客都很配合，“但请不要糟蹋我们的配合。”

台湾中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长、卫福部医福会执行长王必胜说，感谢旅客配合也向旅客致歉，未来可往增加卫教说明的方向努力。

王必胜说，可能是因为工作人员已经着装，要说明也不方便。针对旅客建议的加强事前卫教，可考虑以文字或影片的方向做。日以继夜、牺牲假日的机场采检人员是第一线中的第一线，他不会责备，一切执行公务的困难，由他来负责。