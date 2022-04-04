【图集】上海全市核酸检测 官方吁保持两米距离避免聚集

继昨天（3日）的抗原检测后，中国经济重镇上海今天在全市开展核酸检测。

据“上海发布”微信公众号公布的信息，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今早在新闻发布会上提醒市民在采样点保持两米距离，避免聚集交谈，防止交叉感染，采样后立即戴好口罩尽快回家。

吴乾渝也通报，上海昨天新增425例本土确诊病例和8581名本土无症状感染者。在本土确诊病例中，347例在相关风险人群核酸筛查中发现。

上海民众在一个检测站排队以接受核酸检测。（中新社）

医护人员为上海居民进行核酸检测前的信息登记。（中新社）

工作人员在上海奉贤区使用流动采样车，为居民提供核酸检测服务。（中新社）

上海一个冠病监测站今天出现等着接受检测的人龙。（彭博社）

身穿防护服的工作人员今天在上海其中一个检测站举牌，提醒民众不要聚集。（路透社）

另据中国澎湃新闻报道，上海市公安局副局长张亚宏则在新闻发布会上公布，自最新一轮疫情以来，5万公安民警全员上岗、全力以赴，战疫情、防风险、保安全。

张亚宏介绍，在社会面防控方面，一是最大限度把警力派到一线，投入到居民小区、菜场、商场、超市等重点区域，24小时巡逻守护，让群众看到民警始终在岗、安全就在身边。二是组织警力驻守核酸筛查现场，做好秩序维护、人流疏导、防疫提示等工作，累计保障数千万人次核酸筛查顺利进行。三是在该市的方舱医院部署600余名警力，做好场内场外安全管理、警情处置和服务群众等工作。

在严密社区封控方面，张亚宏说，一是公安民警会同各方力量组成网格化巡查队伍，加强对居民小区内的巡视巡查，坚决落实“人不流动、足不出户”要求。二是综合运用视频巡逻、无人机和警用直升机高空巡查等方式，加强巡查和宣传提示，劝返擅自外出活动人员，劝散人群聚集攀谈等。三是将大数据分析和基层基础工作相结合，发挥公安民警“地区熟、人头熟”优势，加大“扫楼”“巡街”力度，督促一些“易漏检”人员完成核酸检测。

他接着说，在交通管理方面，全面布控机场、铁路、公路、水路等所有入沪通道，切实筑牢入沪出沪防疫屏障。一是在各个入沪高速道口，一线交警在做好防疫安全检查的同时，努力保障各类抗疫、民生物资运输车辆顺畅通行。二是守牢封控区域周界通道，全量管制越江桥隧、市境陆路道口、高速公路收费站匝道等，及时劝返违规越界的通行车辆。三是对应急就医、防疫物资、民生保障等车辆，公安民警在严格防疫的条件下优先放行，确保“民生通道”始终畅通。

张亚宏也说，当地公安机关会尽全力解决群众的急难愁盼问题，比如为封控小区的慢性疾病、精神类疾病患者协调保障药品，为留守独居老人保障生活必需品，为危急病患和孕产妇开通生命绿色通道等，尤其是对每名群众的报警求助，“我们都尽全力帮助或协调有关部门解决，我们将继续用心用情对待群众的每一次紧急求助，努力为群众提供有温度、有感情的服务。”