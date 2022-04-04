中国外交部驻港公署特派员发文驳英外长涉港言论

中国外交部驻港特派员公署特派员刘光源今天（4月4日）严正驳斥英国外交部长特拉斯日前在《南华早报》发表涉港错误言论，揭批英国罔顾事实，抱持双重标准和殖民心态。他强调香港回归以来，“一国两制”取得举世公认的成功，敦促英国放弃殖民旧梦，停止以任何借口干预香港事务。

据中国外交部驻港特派员公署官网消息，刘光源在香港《南华早报》发表题为《英国殖民旧梦可以休矣》的署名文章中 指出，英国外交部长特拉斯日前在《南华早报》撰文，罔顾香港早已回归中国的事实，诬蔑抹黑“一国两制”成功实践和中国政府对港政策，粗暴干预香港事务和中国内政。他奉劝包括特拉斯在内的英国政客，放弃殖民旧梦，不要对香港事务说三道四、指手画脚。

刘光源说，“一国两制”是中国的基本国策。中国政府是“一国两制”事业的创立者、践行者和维护者，始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针。回归后，香港走上了同祖国内地优势互补、共同发展的宽广道路，香港持续保持繁荣稳定，国际金融、航运、贸易中心地位不断巩固，港人民主权利和自由得到充分保障。特区新选举制度落地后，选举的代表性、包容性、参与性、公平性充分显现，行政和立法机构形成良性互动，特区政治气象为之一新，治理效能不断提升，开启良政善治新篇章。

刘光源提到，反观150多年英国对港殖民统治期间，港督从来都由英国直接委任，政府要职长期由英国人把持。港人无权自主选举产生领导人和立法机构，从未享有真正的民主与人权。英国政府在1976年批准《公民权利和政治权利国际公约》时通过保留的方式明确提出，公约有关选举的规定不在香港适用。港英时期的《公安条例》和《社团条例》更是对集会、游行、结社加以严苛限制。抚今追昔，“一国两制”实践一直沿著符合香港利益的轨道前进，英国只有放下偏见，才会对自身“黑历史”不再“选择性失忆”，才会对“一国两制”巨大成功实践和光明前景不再“选择性失明”。

刘光源说，香港回归以来，香港法治在“一国两制”和基本法框架下不断发展，香港普通法特色得以保持，法治指数国际排名大幅跃升。《香港国安法》终结了特区在维护国家安全方面长期不设防的历史，坚持“惩治极少数，保护大多数”，在尊重和保障人权上秉持高标准。香港国安法实施后，香港社会重归秩序和稳定，有力发挥“一法安香江”的积极效果。

他说，英国无视香港法治发展成功实践，竭力破坏香港法治秩序和法治形象；无视国安立法是国际通例以及自身国安法律多、执法严的事实，对香港国安法持续污名化、妖魔化。英国标榜“法治”，却罔顾“有法必依，违法必究”的法治要义，将违法犯罪的反中乱港分子美化为“民主人士”，为其说项开脱。英国还假借撤回英籍法官搞政治操弄，以政治手法干预和破坏香港司法。英国上述行为暴露了“法治”外衣包藏下的真实祸心和双重标准，完全背离法治精神。

他并指出，《中英联合声明》的核心要义是实现香港回归，这一历史使命已经完成。随着香港回归、过渡期工作的结束，《声明》中与英国有关的条款均已履行完毕。英国对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，也不存在所谓“道义责任”。“《声明》在联合国登记”也改变不了英国无权再依据《声明》对香港提出任何权利义务主张的事实。英国动辄借《声明》干预香港事务，只能说明英国仍沉迷于抱残守缺的殖民心态。英国甚至不惜违背其在1984年备忘录中不赋予英国国民（海外）（BNO）护照持有者在英居留权等承诺，操弄殖民时代遗留的BNO身份问题，关心港人是假，借BNO坐收渔利是真。

他强调，香港回归近25年，“一国两制”取得举世公认的成功。包括英国在内的国际社会都是“一国两制”的受益者，是香港繁荣稳定的“持份者”，理应共同守护香港，而不是频繁上演各种政治操弄，干扰破坏“一国两制”。英国应认清香港早已回归中国，看清香港由乱及治、由治及兴的前进步伐不可阻挡，中华民族伟大复兴的历史大势不可逆转，恪守不干涉内政等国际公认的国际法和国际关系基本准则，停止以任何借口干预香港事务，多做有利于维护中英关系的事。