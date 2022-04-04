港星王喜台机场检测流血 陈时中：台湾有台湾的法律

香港男星王喜昨天（4月3日）入境台湾采检，自曝鼻腔被捅到流血，怒指采检人员“推头”导致鼻腔流血，且事后还落跑。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（4日）回应，“来者是客，任何不舒服我们都表达歉意”，但强调“台湾有台湾的法律”，采检场所视同医疗机构，不允许对医护人员有行为或语言暴力。

据中时新闻网报道，王喜在桃园机场接受PCR检测溅血引起热议，他甚至一度杠上指挥中心发言人庄人祥，怒PO庄的黑白照。但他今早悄悄把照片删除，同时发文向庄道歉，却打错庄的名字（庄天祥），引发争议。庄人祥大方回应，“打错名字应是无心之过，本人接受道歉，也祝他早日康复”。

对于王喜反映落地采检不适，陈时中说，来者是客，任何不舒服我们都表达歉意，但落地采检是防疫政策，每个人都需要配合，机场采检从1月11日起至今做了七万多人，抓出2800多名确诊者，对边境防疫和社区保全极具意义。

陈时中强调，医护人员和采检人员都非常辛苦，随时待命，感染风险也高，他对医护及采检人员表达最大谢意。

陈时中随后话锋一转，指采检场域视同医疗机构，台湾法律绝不允许对医护人员有行为或语言暴力，“来者是客，尽量做到宾至如归，但台湾有台湾的法律”。

不少民众质疑，为何落地采检非得用鼻咽采检，不能改用深喉唾液采检？陈时中解释，因深喉唾液需要四、五个小时，加上来回送检体的时间，鼻咽采检大概20分钟就有结果，主要是仪器上的限制。