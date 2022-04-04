中超中甲中乙球队若没偿还欠薪或被扣分甚至降级

中国足球协会昨天（3日）公布，中国足协超级、甲级、乙级联赛球队，若没有偿还欠薪，将可能面对联赛积分被扣除，甚至是降级命运。

据中国央视新闻报道，中国足协、中足联筹备组昨天召集中超、中甲、中乙联赛俱乐部召开线上会议，并在会后公布了2022赛季三级联赛准入俱乐部名单，以及俱乐部欠薪解决方案和相关处罚办法。

据报道，2022赛季职业足球联赛准入工作焦点在于部分俱乐部存在欠薪。中国足协对此统筹考虑保障球员利益和俱乐部的现实状况，出台了分批次解决欠薪的方案。既坚决维护球员、教练员、俱乐部工作人员合法权益，督促俱乐部尽快解决欠薪问题，也考虑俱乐部实际经营情况，给予各俱乐部一定解决时限，便于俱乐部筹措资金、改善经营状况，借助地方政府及各方面社会力量推进改革。

部分存在欠薪的俱乐部在提交具体欠薪解决方案后，则被有条件授予准入。为保证球员相关利益，对此类俱乐部，中国足协制定了解决欠薪方案以及配套的相关罚则。

中国足协要求各俱乐部2022赛季不得有新的欠薪发生。未在2022年7月31日前完成偿还不低于2021赛季及之前欠薪总额30%的俱乐部，禁止2022赛季第二次转会窗口注册新球员并处罚扣除联赛积分三分。

未在2022年10月31日前完成偿还不低于2021赛季及之前欠薪总额70%的俱乐部，处罚扣除联赛积分六分。未在2022年12月31日解决全部欠薪的俱乐部，则处以降级或取消准入资格的处罚。

对于在2022年12月31日前不能全部解决欠薪问题的中超俱乐部，俱乐部须与被欠薪人员达成解决协议，与每个被欠薪人员签字确认，交中国足协备案，严格按照备案协议中确定的时间节点解决欠薪。未能按照备案协议中时间节点解决欠薪的俱乐部，处罚参照上述罚则执行。

央视新闻也说，由于冠病疫情、经济、投资人主业发展等多方面因素影响，中国职业足球处于寒冬之中。“目前看来，中国足协的欠薪清理工作力求兼顾俱乐部实际情况与球员利益。”