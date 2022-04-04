四川绵阳提供多孩家庭购房补贴

中国各个城市促进房地产业的措施越来越多，四川绵阳市除了常规的放宽公积金购房使用条件、提高预售资金使用效率等，还对二孩三孩家庭购房直接给予补贴。购买新建商品住房的，按建筑面积给予每平方米200元（人民币，下同，42新元）的财政补贴。

据《中国基金报》报道，绵阳市人民政府办公室3月30日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知（征求意见稿）》，为支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展，提出了八条措施。

其中，对多孩家庭给予购房优惠政策。一是实施财政补贴。对符合政策生育二孩、三孩的家庭，自通知执行之日起，在绵阳城区（含安州区）购买新建商品住房的，按建筑面积给予每平方米200元的财政补贴，单户财政补贴最高不超过2万元。补贴资金由市区两级财政按财政体制分级负担，市级承担30%，区承担70%。

二是鼓励企业给予特别优惠。鼓励开发企业对生育二孩、三孩的家庭，在给予最高优惠的基础上再给予特别优惠。特别优惠的额度不计入低于备案价15%内。

《绵阳日报》去年5月28日发布“绵阳市第七次全国人口普查主要数据情况”。普查结果显示，绵阳全市常住人口为486.82万人，与2010年六人普的461.39万人相比，增加25.43万人，增长5.51%，常住人口总量居全省第四位。

但绵阳老龄人口超115万人，占23.71%。与2010年六人普相比，0-14岁、15-59岁、60岁及以上人口的比重分别上升0.33个百分点、下降6.66个百分点、上升6.33个百分点。

《绵阳日报》称，由于国家生育政策调整，少儿人口数量和比重上升，但上升幅度不大；老年人口健康状况不断改善，高龄老人规模不断扩大。“一老一小”问题将对全市人口长期均衡发展带来挑战。