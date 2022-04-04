港府专家顾问：六至九个月内必现第六波疫情 促院舍院友员工打针

香港特区政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇指出，第六波疫情势必在未来六至九个月内出现，建议院舍院友及员工均要接种疫苗。

据网媒“香港01”报道，在第五波疫情下，全港九成多安老及残疾院舍受影响。香港社会福利署今早（4月4日）举行网上研讨会讲解院舍感染控制措施，袁国勇在会上指出，第六波疫情势必在未来六至九个月出现，倡议院舍院友及员工均要接种疫苗；当疫情开始要每日快速检测，一旦有院友确诊要尽早隔离，若院内个案多则逆向隔离未受感染的院友。

袁国勇说，第五波疫情至今，预料全港已有150至400万感染病例，当中逾半的死亡个案是院舍院友，并指院舍暴发疫情跟院内接种率不够有很大关系。他提到，防疫措施未来会放宽、康复者及疫苗接种人士的抗体水平会下降、冠病病毒或再变种，久守必失。

袁国勇认为，应对第六波疫情，院舍院友及员工均要完全接种疫苗、即接种三至四剂疫苗。当疫情出现，他们要每日进行快测；当有院友出现症状，即使未有确实检测结果，亦需立即院内隔离。院舍职员可每四至八小时为确诊者量度血氧饱和度，及早发现早期恶化。

院友确诊后，医管局社区老人评估小组或到诊医生会作评估，安排轻症者送往暂托中心，或将病情较重的院友送院。袁国勇表明，要尽快将确诊者与未感染的院友分隔，若然院舍内个案多，可采取逆向隔离，送未感染的院友到别处隔离。袁国勇相信，透过这些措施，即使院舍出现个案，亦可减少重症及死亡。