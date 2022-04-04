华为再成立十大军团 孟晚舟授旗

继去年成立首批五个军团后，中国科技巨头华为上个月底再成立十大军团，华为董事、首席执行官任正非和公司主要高管出席第二批军团组建成立大会，新担任华为轮值董事长职务的孟晚舟为军团授旗。

综合《深圳商报》、每日经济新闻等报道，华为内部论坛“心声社区”最新消息显示，3月30日，华为在深圳华为坂田基地K区举行第二批军团组建成立大会。

华为新成立的第二批十个军团包括电力数字化军团、政务一网通军团、机场与轨道军团、互动媒体军团、运动健康军团、显示新核军团、园区军团、广域网络军团、数据中心底座军团与数字站点军团。

任正非在大会上说：“当前国际风云变幻，我们面临着越来越严苛打压的时候，我们公司要稳住阵脚，要积极地调整队形，坚定为客户创造价值，不能动摇，所以要采取灵活机动的战略战术。”

在大会授旗仪式上，华为监事会主席郭平、轮值董事长胡厚崑等为各个军团授旗。新担任华为轮值董事长职务的华为首席财务官孟晚舟也现身仪式，并为运动健康军团授旗。

孟晚舟在授旗仪式说：“我在温哥华的时候，得到了一个非常珍贵的礼物，就是我们运动健康军团的华为手表，有了那块手表以后，我就开始爱上了运动，热爱美、热爱生活的人都会热爱运动、热爱健康。”

华为去年10月29日在松山湖园区举行第一批军团组建成立大会，分别是煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团。任正非和公司高层悉数到场，为新成立的五大军团授旗。