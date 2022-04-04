柯文哲缺席防疫记者会跑辅选被批醉心选举

台北市确诊人数连日攀升，但市长柯文哲却未坐镇，今明两日都因台湾民众党辅选行程远赴新竹，将防疫记者会交给副市长黄珊珊主持。市议员苗博雅不满批评，柯文哲醉心选举的程度“超越蓝绿”。

据《自由时报》报道，台北市每日本土确诊数持续攀升，且多为感染源不明案例，市府过往惯例于周一、周三、周五由柯文哲率副市长黄珊珊、蔡炳坤、台北市卫生局等召开防疫记者会，今日却改由卫生局举行、黄珊珊主持。因为柯文哲今明两天均在新竹。

苗博雅说，虽尊重民众党选举布局，但柯文哲身为市长，在安排选战节奏前，仍应以市政优先，不该影响重要市政进行，然而柯文哲经常至外县市跑党务行程，甚至除准备参选下届台北市长的黄珊珊外，副市长蔡炳坤、彭振声均传出可能参选规划，市府全体高层都在拼选举，使得市政失去节奏、公务员无所适从。

苗博雅批评，面对防疫如此重大的市政问题，只见柯文哲不断批评中央，质疑中央未提出稳健开放作法，然而却也未见柯文哲对北市有具体防疫、开放规划，市府方向不明，也让市民看得一头雾水，只见到市长每天跑选举行程、不断喷政治口水，难怪施政满意度始终低迷。

苗博雅更直言，过去柯文哲自诩“干净新政治”、豪言“超越蓝绿”，然而在组党后其党政不分情形比蓝绿更为严重，比蓝绿都更早起跑备战选举，醉心政治选举程度才是真正“超越蓝绿”。