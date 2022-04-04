下午察：香港将进入“硬特首”时代？

香港特首林郑月娥今早（4月4日）在记者会上宣布不寻求连任之后，下一位“真命天子”的身份呼之欲出。

香港特首林郑月娥今天（4日）早上在记者会上宣布，不寻求连任特首。（法新社）

（左起）香港政务司司长李家超、特首林郑月娥和财政司司长陈茂波今年3月21日出席抗疫记者会。（法新社）

亲建制派的两家港媒《星岛日报》和“香港01”昨天（3日）先后发报道称，政务司司长李家超极可能参选特首，当过特首的中国全国政协副主席梁振英极可能任选委会总召集人。无线新闻TVB今早也接棒报道同样的消息。不过，李家超截至今晚仍未表态参选。

李家超的最大特点是，如果真被“相中”，他将是第一位“武官”系统出身的香港特区行政长官。分析认为，与另一位重量级人选财政司长陈茂波相比，李家超较不得商界和外商欢心，香港是国际金融中心，特首具财经经验较理想。

但香港特首人选这一重大决策，不能看维港鲤鱼门的一潭海水，须从中国国家全局去思考。国安范畴是李家超绝对的强项，政治忠诚也完全不是问题。他作风强硬、政治立场坚定，在“一国两制”实践中，有助于确保落实中央对香港拥有“全面管治权”的要求，相信这是他深获北京信任的重要因素。

李家超3月30日分别到访深水埗丽阁社区会堂和沙田香港文化博物馆的“防疫服务包”包装中心，为公务员和社会各界义工打气。图为李家超（右三）和保安局局长邓炳强（右四）在丽阁社区会堂的“防疫服务包”包装中心与一众工作人员合照。 （中通社）

重用“武官” 显示国安问题重中之重

64岁的李家超自1977年起加入香港警队，曾参与不少香港的大案。2012年加入时任特首梁振英的团队，担任保安局副局长，放弃原有英国国籍。2017年，他升任保安局局长，2018年带团到新疆考察反恐设施，并表示新疆的反恐经验值得香港参考。2019年，香港爆发反修例示威，警方被指使用过份武力执法，李家超多次发表“撑警”言论，并称香港已“亮起恐怖主义活动警号”。

在担任保安局局长期间，李家超强推香港国安法，并表示涉及国家安全只有一个标准，“即国家标准”，在这方面香港执法机构当然要听从中央国家安全机关。去年6月，李家超掌舵的保安局引用《香港国安法》条文冻结《苹果日报》三家相关公司的资产。

星岛网今天引述知情人士分析称，虽然陈茂波比李家超更获商界接纳，但在经历2019年反修例大风暴，加上国际形势复杂，西方阵营继续不断打“香港牌”，北京对香港的政治局势仍未完全放心，担心一旦大规模的街头暴力事件重临，陈茂波的应对能力不及李家超。

报道也引述一位建制中分析称，李家超的另一个特点，是他没有个人野心，但对中央而言，这可能反而会“加分”，正所谓“不争之争”，做好本分，是中国传统政治的最高境界。

“香港01”也引述资深政协委员称，当前国际政治形势复杂多变，香港夹在中美博奕之中，难以独善其身，若李家超最后跑出，反映国家安全问题仍是重中之重，需要立场坚定者稳住大局。

民意非北京最重视因素

分析也指出，李家超固然容易得到北京信任，但在凝聚民心方面似乎有所不足。

有政界人士反映，近日到社区参与防疫工作并顺道了解市民对特首人选的看法，将现任政府“三巨头”比较，市民普遍的看法是：“陈茂波>李家超>林郑”。李家超虽然比林郑稍为受欢迎，但总体而言观感都是倾向负面，如果李家超真是“真命天子”，或显示民意非北京最重视的因素。

香港民研3月15日公布的特首及问责官员民望显示，李家超和陈茂波支持率净值差距较大，李家超支持率净值跌至上任司长以来最低，而陈茂波的支持率则创上任以来新高。林郑月娥评分和支持率净值均下跌，分别是26.6分和负67个百分点，创下自2020年4月和同年2月以来新低。

管治经验不够全面 作风强硬难修复社会裂痕

李家超公职生涯绝大部分时间身处保安系统，未涉猎经济范畴，管治经验不够全面，较为吃亏。香港01引述的政界人士也担心，以武官身份统领协调公务员团队，未必有好的效果，在过去一段时间内，李家超负责协调各部门的防疫抗疫工作，也暂时看不到很明显的改善。

但也有政界人士认为，纪律部队出身不代表民生内政处理不来，也并非不可弥补的短板。该人士以公务员出身的林郑为例，“做过好多政府部门，够熟悉政府运作，最后还不是也搞成这样？”

报道也引述民主派人士说，修例风波后社会撕裂持续，反对声音只是暂时被强硬手段压下来，如李家超一个“鹰派”标签那么强烈的人当上特首，市民大众的观感会是政府没有修补关系的打算，社会矛盾虽未必即时浮面，但会继续“受内伤”，纵然社会不会再出乱子，社会复和、人心回归仍是艰难任务。

建制派人士为李家超“背书”

无论如何，从建制派人士公开为李家超背书的态势判断，相信他大概率将参加特首选举。

中国全国人大前常委范徐丽泰表示希望李家超参选，并形容李家超是经过风浪的人，“经过磨练，做起事上来慎重、务实”。

对于有评论指，若李家超出任下任特首是“武官治港”，范徐丽泰认为，将特区官员分为文官、武官是太武断，谁治港并不重要，而是那个人有没有能力。

中国全国政协前常委陈永棋认为，李家超是很适合的特首人选，指香港目前需要有担当的人出任特首，而李家超由纪律部队出身，对其办事能力有很大期望，认为他可以“撑得住”。

工业界第二界别选委、厂商会副会长施荣恆指，李家超执行能力高，过去在警队执行任务都能好好完成。施荣恆还说，李家超在政务司司长岗位上汲取不少经验，相信他有能力处理民生事务。而过去一段时间李家超也与厂商会保持密切联系，相信他开始对商界熟悉。

管治路线将更强硬 邓炳强接政务司长？

早在去年6月25日，港府问责团队换班，李家超取代张建宗出任香港政务司司长，原警务处长邓炳强顶上李家超腾出的保安局局长空缺，已有分析判断，这一人事变动是要为下届特首和问责团队布局。

巧的是，美国政府前年8月针对《香港国安法》实施后，宣布了一个制裁的名单，李家超和邓炳强都被列入。

林郑月娥（右二）去年6月25日宣布，李家超（右三）升任政务司长，邓炳强（右一）升任保安局长，萧泽颐升任警务处长。（互联网）

曾称已移居英国、亲民主派的时事评论员吴志森昨天在YouTube频道节目中判断，一旦李家超成为作风强硬的“硬特首”，他的好拍档邓炳强“百分之百”升任政务司司长。

他分析称，李邓两人作风以强硬见称，获香港建制派欢心，也更符合北京要求。相比之下，林郑月娥有点高傲，做事思前想后、不够强硬，一个全民强制核酸检测计划就迟迟没有落实。吴志森预测，李邓若搭档，香港会落实全民强检，教育、医疗等领域也会出现更大变化。

一般相信，推动基本法第23条立法也将是下届特首及问责官员的重任之一。

“香港01”早在去年10月也发文分析称，李家超可谓能文能武，若伙拍保安局局长、前警务处处长邓炳强形成“李邓配”，被视为当前中美世纪级大角力下的“坚定派”。

文章还称，来自北京的消息灵通人士不时流露出看不起香港公务员之情，唯独对香港警察持正面态度，近一年更转为公开表扬港警。另一名消息人士还称，警察出身的李家超行情看涨，前程无比光明。

香港网络媒体“众新闻”在下架之前，曾在去年6月李家超和邓炳强获擢升后发文称，“武官升官”一事反映出北京已经初步定好了未来五年甚至10年的治港路线，负责执行《香港国安法》这把大刀的人，将是最高权力的人。

文章分析指出，邓炳强明显是重点栽培人物，1987年中大社工系毕业，学历是警队内精英。上任“一哥”后，与民主派舌战，多作政治表态，像政治人物多于警察。他成为保安局局长后，将进入行政会议，慢慢学习全面的管治能力。

文章也判断，林郑有可能再当一届特首，李家超最迟在2027年升为特首，邓炳强或者会做政务司司长。但李家超只做一届，因为2032年，李家超已经75岁，所以2032年，由67岁的邓炳强做特首。

众新闻对李邓先后任特首的推断有可能成真，只不过香港进入“武官”掌权的时间点可能来得更早。林郑已以家庭为由，表明不寻求连任，李家超很可能不必等到2027年就接棒。

从最早的董建华商人治港、到曾荫权、林郑月娥等“AO”（文官）治港都不顺利，执行力和服从性都更强的“武官”被北京赋予了重托，也意味着香港政务官当政的传统很可能即将告一段落。“完善选举制度”后的首场特首选举，或许就是香港进入“硬特首”时代的转折点。