消息：中国恒大同意支付离岸债权人的顾问费用

知情人士透露，深陷流动性危机的中国房企恒大集团同意为在债务重组问题上，与其合作的债券持有人集团支付顾问费，并同意与债权人分享更多信息。

据彭博社今天（5日）报道，自恒大去年9月未能按期支付美元债利息，且终止出售恒大物业股份的磋商后，由Moelis＆Co.和Kirkland＆Ellis担任顾问的债权人从去年10月就开始为谈判做准备。

恒大顾问公司Houlihan Lokey的一位代表不予置评。债券持有人团体的代表也没有回复置评请求。

《华尔街日报》今天早上率先报道了上述付费协议的细节，该协议也是大多数美国债务重组的标准安排。知情人士称，收费和信息共享协议被视为朝着正确方向迈出的适度一步，但不是重组恒大债务的实质性进展。

由于重组前景不明，中国恒大的离岸债券价格低迷。Trace的数据显示，该公司去年推迟付息的那笔9.5%的2024年到期票据每1美元（1.36新元）面值，最近成交价仅约13美分。

中国恒大集团陷入债务危机引发全球关注，反映了中国房地产行业潜藏的更大风险，该集团本身也是世界上负债最多的房地产公司，拥有约3000亿美元的负债。

为了缓解其流动性危机，早前报道称恒大拟以36.6亿元人民币（7.8亿新元）出售在杭州水晶城项目中的权益，该集团主席许家印据传也计划卖楼套现，显示恒大的债务重组似乎在逐步推进。