上海新增感染者逾1万人 再写单日新高

上海新一轮疫情持续恶化，昨天（4日）新增感染者超过1万人，再写单日新增新高；昨天全市启动新一轮的核酸采样工作已完成，相关工作结束前将继续封控管理。

据“上海发布”微信公众号消息，上海昨天新增268起本土冠病确诊病例，无症状感染者1万3086例。

通报称，新增感染者病例中，有四例确诊病例为此前无症状感染者转归，14例确诊病例和1万2592例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。另外，昨天也新增境外输入病例三例和无症状感染者两例，均在闭环管控中发现。

主管疫情防控工作的中国国务院副总理孙春兰上周末抵沪，要求周密组织开展全员核酸筛查。上海随后宣布开展核酸检测，范围涵盖全市16个行政区的超过2500万人口。

为提升检测能力，中国国家卫生健康委员会医政医管局局长焦雅辉昨天披露，全国15个省市已派出3万8000多名医务人员驰援上海，其中约2万7000人负责核酸采样和实验室检测，其余1万1000人承担方舱医院医疗任务。中国军队也抽组卫勤力量2000余人，支援上海开展医疗救治、核酸检测等工作。

上海官方昨晚也宣布，全市核酸采样工作基本完成，随后将开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作，从而明确后续管控措施。在此之前，上海继续实施封控管理，除因病就医等特殊原因外，严格落实“足不出户”。