陈时中称大陆强力封控效果有限 盼台推自主防疫

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天（4日）说，以管制比台湾更严格的中国大陆强力封控分析，围堵疫情效果有限，并表示期盼在台推动自主防疫。

综合台湾中央社和《自由时报》报道，陈时中昨天在疫情记者会上说，正常生活下的防疫，定义就是不会封城，为达到目标，就须仰赖全民配合口罩令、接种疫苗规划。

他说，中央会持续扩大整备抗病毒药物，各民间单位应建立自主应变单位，以有利于因应各种疫情变化，提出有效对策，不妨碍日常生活，同时将疫情稳定控制。

陈时中称，放宽措施都有漏网之鱼，但面对高传播力的奥密克戎变异株，即使是强力封控的中国大陆也达不到效果，因此期盼能在台湾推动自主防疫，即积极防疫之下，同步在合理范围放宽，把疫情控制在一定范围内，维持正常生活，未来也会在科学证据下，将疫苗覆盖率加入放松管理措施参考依据。

近期陈时中不断重申台湾将朝着“正常生活下积极防疫”的经济防疫新模式前进，不过遭到台北市长柯文哲和新北市长侯友宜批评概念模糊，无从跟随。

陈时中也呼吁，对执行细节不了解，就尽快行文来，当局会尽快回答，也可以透过区管参加疫情会议反映，但不是单纯一句不清楚、不了解或无所适从。

台湾昨天通报新增275起冠病确诊病例，其中本土病例133起，连续四天破百起。