港行政会议召集人：林郑不竞选特首决定适当

香港特首林郑月娥昨天（4日）宣布不会竞逐特首连任，行政会议召集人、曾担任林郑月娥竞选办主任的陈智思认为，这是适当的决定，能让香港向前行。

综合《星岛日报》和网媒香港01报道，陈智思说，林郑月娥在任内做了许多艰难的决定，例如取消强积金对冲，有许多事情香港市民也未必能在短时间内看到成效。

他认为林郑月娥不竞逐特首连任的决定是适当的，能给香港全新的开始，让香港向前行。

针对外传政务司司长李家超将参选特首，陈智思认为李家超长时间在政府任职，相信李家超有经验和能力胜任特首一职，处理香港经济复苏等事。

行政会议成员、中国全国人大代表叶国谦也认为相关决定合适，可以理解和令人尊重。他也相信家庭原因是唯一考虑，并认为林郑若决定竞逐连任，一定有不少反对声音，或对抗疫情况不利。

然而，香港地产建设商会执委会主席梁志坚则认为，林郑月娥在政府工作多年，熟悉政府运作，无论外界是否满意，五年任期也有功绩，并对林郑的决定感到可惜。他认为，无论谁担任特首，政府都要加快处理批文等工作。

行政会议成员汤家骅则在社交网站发表感言称：“有些人从政，是为了权力；有些人从政，是为了名声，或利益；但也有些人只是为了一点信念、一份回馈社会之心。一些人毫不费力便赢得一片掌声，一些人尽心竭力只换来一些误解。”他还说，“回报国家、服务社会可以有很多岗位，只要有心，总有合适的在等待你。”