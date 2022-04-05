西方外交官吁中国勿将染疫儿童与家长分开

来自西方国家的外交官曾呼吁中国，不要将冠病检测结果呈阳性的孩童与没患病的家长分开。

据路透社昨天（4日）报道，共有30多个西方国家的外交官已发信呼吁中国不要采取上述做法。

英国驻中国大使馆上个月31日在致函中国外交部的信件中说，他们对于地方机构将未成年阳性患者与父母隔开表达关切，并要求中国保证此事不会发生在驻华外交人员身上。

路透社看到并得到消息人士核实的信件显示，英国使馆称，英国大使馆还对上海最近设立的流动医院设施缺乏条件和隐私表示关切，并说使馆人员在外交住所中隔离是较好的解决方案，也符合他们在《维也纳公约》下所享有的待遇。

法国驻上海总领事馆于同一天在寄至上海市政府外事办公室的信件中，呼吁在任何情况下都不能将父母和孩子分开。

路透社看到并得到消息人士核实的信件副本显示，法国总领事馆提议将无症状或轻度冠病患者送往专门的隔离设施，并安排可以用英语交谈的工作人员在那里工作。

据报道，法国总领事馆和英国大使馆声称，他们是代表其他国家写信，这些国家包括欧盟成员国、挪威、瑞士、澳大利亚、新西兰，并说这些国家是在听到与上海封控有关的难题后，做出这项决定。

在上海的英国总领事馆发言人说，总领事馆已针对涉及到在华国民的现有冠病政策的各方面，向中国的相关机构表达关切。

法国总领事馆则拒绝就信件内容置评。在上述两封信件中提到的澳大利亚驻上海总领事馆也拒绝就信件内容置评，但称他们就防疫限制措施一事与地方机构接触。

也在信件中提到的挪威、瑞士和新西兰等其他国家，则没有就路透社的置评请求做出回应。

美国并没有在这些信件上签字，但美国驻上海总领事何乐进（Jim Heller）据报在为美国公民而设的私人聊天群中说，总领事馆向上海市政府强调在上述信件提到的多个关切事项。

美国大使馆发言人拒绝就何乐进的言论置评，但说使馆工作人员在疫情期间的待遇属于首要工作，大使馆也正就与冠病有关的政策，与中国政府接触。

中国外交部也没有就路透社的置评请求做出回应。

另据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝昨早在新闻发布会上说，根据中国《传染病防治法》、防控工作要求等，感染者应当与非感染者隔离。按照分类收治的原则，“我们已经明确，如果儿童家长同样是阳性感染者，可以同住在儿童区域陪护照顾，一起接受观察治疗。”