中国据报计划给予美审计权限 中概股跳涨

中国政府据报计划同意美国监管机构全面获取在美上市中国公司的审计报告后，包括阿里巴巴、京东在内多个在美上市的中国股票昨天（4日）均出现跳涨。

据彭博社报道，阿里巴巴股票昨天在盘前交易中跳涨5%、其电子商务同行京东攀升5.9%、拼多多上涨8.5%、哔哩哔哩和滴滴出行是涨幅最大的公司之一，涨幅高达12%。美国存托凭证的上涨追踪了恒生科技指数5.4%的涨幅，是两周以来的最大涨幅。

中国证监会会同财政部、国家保密局、国家档案局上周六就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》公开征求意见。

修订草案中特别删除了“现场检查应以我国监管机构为主进行，或者依赖我国监管机构的检查结果”的条款与表述，同时明确境外证券监督管理机构及有关主管部门提出就中国境内企业境外发行证券和上市相关活动对境内企业以及为这些企业提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构进行调查取证或开展检查的，可以通过跨境监管合作机制进行。

彭博社报道认为，此举有可能消除美国监管机构全面获取在纽约上市的中国公司审计报告的一个关键障碍，结束长期以来关于数据共享的争议。

摩根士丹利中国市场策略师王滢（Laura Wang）前天在一份声明中说，这是澄清中国在审计争端上的立场的重要一步，现在就美国存托凭证（ADR）争端达成最终协议的可能性更高。