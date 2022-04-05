中国多地向三孩家庭提供购房补贴

自三孩政策实施以来，中国多地发布生育支持政策，其中四川绵阳城区打算向买新房的三孩家庭提供2万元（人民币，下同，4300新元）的补贴。

据中国第一财经昨天（4日）报道，多地密集发布生育支持政策，包括住房保障、购房补贴。

绵阳3月30日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知（征求意见稿）》，提出对多孩家庭给予购房优惠政策，包括实施财政补贴，对符合政策生育二孩、三孩的家庭，在绵阳城区（含安州区）购买新建商品住房的，按建筑面积给予每平方米200元的财政补贴，单户财政补贴最高不超过2万元。

甘肃省临泽县、江苏省海安市、四川资中县等地也已纷纷出台购房优惠补贴的措施，其中甘肃临泽对生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，在城区购买商品房时，给予4万元的政府补助，在如周围村镇等集中居住区购买商品房时，给予3万元的政府补助。

江苏海安则规定该市常住居民子女未满18周岁的二孩、三孩家庭购买预售商品房时，分别给予每平方米200元、400元的优惠。在四川省资中县，生育三孩的夫妇在购买商品住房时，按照每套房屋的面积大小获得介于1万至1万4000元的奖励。

贵州省提出，各地各有关部门要完善和落实房地产调控措施，研究制定积极支持生育的住房政策，根据养育未成年子女负担情况实施差异化购房优惠政策。福建省也提出，规定县级以上地方人民政府对符合条件的家庭，可以根据养育未成年子女负担情况制定实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析，三孩政策时代将逐渐改变人口结构，也会改变人口流动的结构，从而对住房、生活用地等提出新的要求，所以需要给予高度重视。

58安居客房产研究院分院院长张波则分析，给予购房补贴优惠所起到的效果要因地而异。相对来说，中西部和北部的一些城市，本身房价水平比较低，在这个基础上，给予一些购房优惠，相对来说会显得力度更大一些，对减轻购房负担、鼓励生育的作用更加明显。

张波认为，适应三孩时代，房地产行业不仅要关注房价、优惠补贴方面，而且还应该关注与房地产相关的托幼、教育问题。从社区层面，如何保障多孩家庭的需求、如何解决夫妻都是上班族情况下小孩子的托幼问题等，这对房地产开发企业和物业服务企业都有很大的思考空间。同时，在一些大量人口流入、三孩出生较多的城市，教育资源受到的压力比较大，这个问题也要充分考虑。

张波认为，如何在保障多孩家庭的居住之外，更好地保障托幼和教育问题十分关键。只有解决了这些后顾之忧后，整个社会层面才愿意多生小孩，也会促使楼市更加平稳的发展。