港民建联主席：希望下任特首能稳控疫情

香港民建联主席李慧琼今天（5日）说，特区政府在应对第五波冠病疫情的表现差强人意，并希望下任特首能带领香港稳控疫情。

据香港《星岛日报》报道，李慧琼今天在电台节目上说，对特首林郑月娥不求连任的决定不感突然。她形容林郑月娥勤力、用心做每件事、责任心强及凡事亲力亲为，但其任内表现应留待公众评论。她也认为过去数年不论是特首或是官员都很难做，期望各界多点体谅。

李慧琼也提到，特区政府在应对第五波疫情上准备不足，表现差强人意，在堵截源头、隔离及治疗患者方面应做得更好。她也表示，希望下任特首带领香港稳控疫情，让市民恢复正常生活，并认为特首须让市民看到防疫策略。

另外，实政圆桌立法会议员田北辰今天也在面簿发文称，第五波疫情造成九成安老院舍暴发疫情，并认为劳工及福利局、社会福利署及其他政府部门要为此负起责任。

他认为，港府推迟为院舍长者接种冠病疫苗、没有将首批冠病口服药分派予院舍，而且没有重视院舍提出的多项意见。他指，最大问题是各政府部门支援院舍医疗服务方面均严重出现问题，亦没有清晰指引及时处理。

他表示，希望港府可以尽快交代细节，包括何时为所有适合的院舍长者打齐三针，以及如何处理不愿意打针的院舍长者等。