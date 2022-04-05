柯文哲：清零与共存是政治题目 非科学题目

针对台湾卫福部长陈时中说，双北若对防疫有问题之处，可行文中央，台北市长柯文哲今天（5日）回应说，中央必须说清楚每天可接受新增病例。他也强调，清零和共存，牵涉防疫成本问题，已经不是科学题目，而是政治题目。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，柯文哲今天受访时说，中央提出“正常生活，积极防疫”，但如果要开放边境，疫情一定会蔓延至社群。政府必须明确每天可接受的新增病例，以及向公众明确一定会有死亡病例。

此外，柯文哲称，中央也应该明确说明各县市可调整防疫的程度，因为一个确诊者平均须安排40名密接者的居家隔离，社会成本相当高。清零战术与共存战术，牵涉到防疫成本问题，这已经不是科学题目，是政治题目。

他续称，韩国疫情严峻主要与总统大选相关，因为当选者5月才上任，要卸任的执政党可能也没那么积极防疫。今年是台湾选举年，所以陈时中也不敢说直接决定，可能还要交由民进党选战小组来决定可容忍确诊数字。柯文哲担心这将会令政治干扰防疫专业。

新北市长侯友宜昨天则说，中央应定调台湾的策略是共存或是清零，两者是完全不一样的路径，执行的策略和方法也完全不一样。

近期陈时中不断重申台湾将朝着“正常生活下积极防疫”的经济防疫新模式前进，不过遭到台北市长柯文哲和新北市长侯友宜批评概念模糊，无从跟随。他也呼吁，对执行细节不了解，就尽快行文来，当局会尽快回答，也可以透过区管参加疫情会议反映，但不是单纯一句不清楚、不了解或无所适从。