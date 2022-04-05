中国今年来超60城发布楼市宽松政策

中国今年以来超60城出台稳楼市政策，包括福州、郑州、哈尔滨、青岛等，出台政策包括直接给予购房补贴，公积金政策宽松、降低首套房首付比例等。

据第一财经网报道，4月初有两个三、四线城市宣布取消限购。浙江省衢州市本月1日发布《关于促进市区房地产业良性循环和健康发展的通知》（下称《通知》），取消了限购政策，也同时松绑了限售政策。

此前外地人在衢州市购房需要一年社保，企业禁止购房。此次《通知》规定，非本市户籍家庭、个体工商户及由自然人投资或控股的企业，视同本市户籍家庭执行相关购房政策。

另外，河北秦皇岛自2017年起实施限购政策，外来人口购房需要一年社保，同时首套房首付比例为30%。根据当地官方文件，该限购令已正式解除。

根据中原地产研究院统计，今年以来超过60个城市出台稳楼市政策，包括福州、郑州、哈尔滨、青岛等热点城市。这些宽松政策包括：直接给予购房补贴，包括三孩政策购房优惠在内的购房优惠；公积金政策宽松；降低首套房首付比例等。

近期部分城市的限购、限售也开始放松。易居研究院智库中心研究总监严跃进说，3月份以来包括郑州、哈尔滨、福州、衢州、秦皇岛、青岛即墨六地对限购限售政策进行了松绑或取消。

58安居客房产研究院分院院长张波分析称，在国务院举行金融会议后，近期各地调控节奏明显加快，像郑州，哈尔滨、衢州、秦皇岛等在内的多个城市，对于限购、限售等各个政策进行了松绑或者取消，在土地市场方面也有不少城市进行了调整。

张波预计，市场后续会维持缓慢回暖的状态，而且不同城市之间的分化依然会比较明显。像衢州、秦皇岛这些城市虽然出台了政策，但短期内调整压力依然较大，未来这些城市在需求端宽松方面可能还会进一步加码。相比而言，一线城市以及一些热点城市的宽松力度就要弱很多。

中原地产首席市场分析师张大伟分析，虽然信贷政策持续宽松，放款难已经全面缓解，但因为疫情和热点城市的改善需求信贷政策依然严格，楼市的整体热度上升非常缓慢。

3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议提到，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。