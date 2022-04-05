港立法会主席：立法会重归平和理性

香港立法会主席梁君彦在立法会2021年报中的序言说，行政立法关系回暖，立法会重归平和理性，各议程项目得到有效处理。

据香港《星岛日报》今天（5日）报道，梁君彦说，立法会在2020至2021年度回归理性，有效处理积压多时的大量议程项目，包括多项关乎民生的法案。

他说，在该会期立法会共举行49次会议，再没有议员作出极不检点行为以致会议须暂停或终止，各议程项目均能有效、适时地获得处理。单就该年度而言，立法会破纪录通过46项政府法案，比过去几届每个立法年度平均通过约20项，多出一倍以上。

梁君彦续称，财务委员会也有效地履行其职能，审核及批准政府提交的公共开支建议，确保公帑用得其所。财委会共举行48次会议、约127小时。虽然会议次数及时数少于上个会期，但所批准的财务建议数目是整届立法会之冠，达120项。

他还称，良性互动的行政立法关系，是达至良政善治的要素。行政立法关系回暖，立法会重归平和理性，期望行政立法机关能继续携手合作，维护香港的宪制秩序及社会整体利益，确保香港长期繁荣稳定。

他也提到，立法会综合大楼将于今年年中开始扩建工程，目标在2025年年中前完成。立法会秘书处正与政府相关部门紧密合作，确保扩建工程顺利进行，立法会能如常运作。

梁君彦称，稳控疫情，保障公众安全和健康，确保社会大局稳定，让市民的生活和经济活动尽快恢复正常，是当前压倒一切的任务。