上海浦东卫健委：正调查网传录音中反映的情况

网上流传据称是上海市民打电话向某疾控中心申诉的录音，这名市民称父亲原本被告知检测结果为阴性，但疾控中心检测结果为阳。上海浦东新区卫生健康委员会回应时说，相关情况目前正在调查中。

浦东新区卫生健康委员会上周六（2日）在网站上发布的“关于‘市民投诉健康云检测结果有误’的情况说明”说：“我们高度重视，相关情况目前正在调查中。”

上述录音上周六在网上流传。一名男子在录音中告诉疾控中心的一名工作人员，他的父亲得到不一样的检测结果，询问提供阴性检测结果的官方渠道“健康云”是否真实有效，谁负责发布和核实，还是要以疾控中心为准。

工作人员后来将电话转接给一名女“领导”。这名领导告诉他向市民服务热线12345投诉，并称疾控中心与健康云没有关系，也不保证医疗资源。

男子后来情绪相当激动地质问：“疾控中心也好，医疗资源也好，12345也好，健康云也好，你们这几个都是分裂的……对吧？”这名领导回答：“对的。”

这名领导称，当地病房很紧张，隔离点没有房间，120急救中心没有车，也声称曾多次向地方机构提议轻症、无症状者在家隔离，无需转去其他地方隔离。“我都提了N次了！有人听了吗？没有人听啊！”

她更告诉男子，健康云的信息“是不能看的”，并说对于出现不同检测结果感到不可思议，也对于疾控中心被告知要通知他人检测结果并非阴性的安排感到不满。

这名领导之后也说，专业人员都做到累死了，“专业机构也要被逼疯了，专业人员说的话根本就没人听”，并声称她曾提议提高疫苗接种率：“我提案写过好几次了，知道不？所以你不要认为，我们医护人员或者专业人员都是饭桶，我们都知道重点是什么？但是没人听。”

不少中国网民在微博上称，这名领导是浦东疾控专家朱谓萍。

在这之后，有中国网民在微博上传据称是上海市疾病预防控制中心上周六发布的工作指示，要求在市民咨询服务工作方面，接听答复口径必须与国家和本市的防控政策一致，不得加以个人的主观意见，接听中如遇到本人无法回答的问题及时转至中心其他部门接听。